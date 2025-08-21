Eine leckere Kombination: Der saftige Apfelkuchen überzeugt mit feinem Geschmack und knuspriger Mandelkruste. Dieses Rezept ist eine schöne Abwechslung zur typischen Apfeltorte.
Butter mit dem Zucker so lange schlagen, bis sich die Zuckerkristalle aufgelöst haben.
Das Ei unterrühren. Mehl und Backpulver unter diese Masse heben.
Den geschälten Apfel auf der Röschtiraffel grob hacken und mit dem Zimt mischen.
Diese Masse mit dem Pistazien– und de Schokoladehäksel vermengen.
Den Backofen auf 180 Grad vorheizen.
Ein Blech mit Backpapier auslegen.
Die Apfelmasse darauf verteilen.
Den Teig darüber giessen und Mandelblätter verteilen.
In der Backofenmitte in zirka 25–30 Minuten backen.
Abkalten lassen. Erst dann vom Papier lösen und mit Puderzucker bestreuen.