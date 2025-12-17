Diese Mango-Quark-Torte ist ein echter Blickfang auf jeder Festtafel – leicht, fruchtig und himmlisch fein. Zarter Biskuit trifft auf eine luftig-cremige Quarkschicht und sonnengereifte Mango, die dem Dessert eine frische Eleganz verleiht. Gerade nach einem üppigen Festessen ist diese Torte die perfekte Wahl: nicht zu schwer, aber voller Geschmack. Als Weihnachtsdessert sorgt sie für einen überraschenden, exotischen Akzent und bringt eine fruchtige Leichtigkeit in die winterliche Genusszeit. Eine Torte, die Gäste begeistert – und garantiert bis zum letzten Krümel vernascht wird.