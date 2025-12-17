DE
FR
Abonnieren

Das perfekte Weihnachtsdessert Diese Mango-Quark-Torte begeistert alle Gäste

Publiziert: 14:53 Uhr

Diese Mango-Quark-Torte ist ein echter Blickfang auf jeder Festtafel – leicht, fruchtig und himmlisch fein. Zarter Biskuit trifft auf eine luftig-cremige Quarkschicht und sonnengereifte Mango, die dem Dessert eine frische Eleganz verleiht. Gerade nach einem üppigen Festessen ist diese Torte die perfekte Wahl: nicht zu schwer, aber voller Geschmack. Als Weihnachtsdessert sorgt sie für einen überraschenden, exotischen Akzent und bringt eine fruchtige Leichtigkeit in die winterliche Genusszeit. Eine Torte, die Gäste begeistert – und garantiert bis zum letzten Krümel vernascht wird.

Foto: Getty Images/500px
Portionen12
Zubereitungs-Zeit90 Min.
Kochzeit12 St. Kühlzeit
Zutaten
100 g Mehl
20 gSpeisestärke
4Eier
1 PriseSalz
100 gZucker
Für Füllung
1Mango (ca. 500 g)
3 ELLimettensaft
1/2 Vanilleschote
1 Pk.Rahmhalter
6 Blätterweisse Gelatine
500 gMagerquark
100 gZucker
660 mlVollrahm
Frosting & Deko
300 mlVollrahm
1 PkRahmhalter
1 PkVanillezucker
Nach Belieben Mango-Scheiben,
Zubereitung
Schritt 1/24

Für den Biskuit den Boden einer Springform (26 cm Ø) mit Backpapier bespannen. 

Schritt 2/24

Mehl und Speisestärke mischen. 

Schritt 3/24

Eier trennen. Eiweiss und 1 Prise Salz am besten in der Küchenmaschine (oder mit den Quirlen des Handrührers) steif schlagen. 

Schritt 4/24

Zucker nach und nach einrieseln lassen und 1 Minute weiterrühren, bis eine cremig-feste Masse entstanden ist. 

Schritt 5/24

Eigelbe mit dem Schneebesen kurz unterrühren. 

Schritt 6/24

Mehlmischung in 3-4 Portionen auf die Eimasse sieben und mit dem Schneebesen locker unterheben (nicht rühren!). 

Schritt 7/24

Masse in die Springform füllen, gleichmässig verstreichen und im vorgeheizten Backofen auf dem Rost auf der 2. Schiene von unten bei 175 Grad (Gas 2, Umluft 160 Grad) 25 Minuten backen. 

Schritt 8/24

Biskuit herausnehmen und auf einem Kuchengitter vollständig abkühlen lassen.

Schritt 9/24

Biskuit mit einer Palette vom Formrand lösen, Ring abheben. Biskuit umdrehen und das Backpapier abziehen. 

Schritt 10/24

Biskuit wieder auf den Springformboden setzen und mit dem Sägemesser waagerecht halbieren. Die obere Hälfte abheben und abgedeckt kühl stellen. Springformring säubern, um den Biskuitboden legen und verschliessen.

Schritt 11/24

Für die Füllung Mango schälen und das Fruchtfleisch vom Stein schneiden. 200 g Fruchtfleisch mit Limettensaft in einen Rührbecher geben.

Schritt 12/24

Vanilleschote längs aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Mark und Rahmhalter in den Rührbecher geben und alles mit dem Schneidstab fein pürieren.

Schritt 13/24

Restliches Mangofruchtfleisch klein würfeln und unter das Püree mischen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen.

Schritt 14/24

Quark mit Zucker in einer grossen Schüssel verrühren. 600 ml Rahm steif schlagen. Restliche Sahne in einem Topf erhitzen. Topf vom Herd ziehen. 

Schritt 15/24

Gelatine gut ausdrücken und unter rühren in der heissen Sahne auflösen.

Schritt 16/24

Nach und nach 3 gehäufte El des Quarks unterrühren (um die Sahne etwas abzukühlen). Gelatinemasse zügig unter den restlichen Quark rühren.

Schritt 17/24

Schlagsahne in 2 Portionen mit einem Spatel sorgfältig unterheben (nicht rühren, da sonst die Schlagsahne wieder zusammenfällt!).

Schritt 18/24

1/3 des Quarkrahms in die Springform füllen. 

Schritt 19/24

Die Hälfte der Mangomischung mit einem Esslöffel locker darauf verteilen und leicht mit dem Löffelrücken verstreichen

Schritt 20/24

1/3 Quarkrahms und die restliche Mangomischung darüberschichten und mit dem restlichen Quarkrahm bedecken, Oberfläche mit einer Palette glatt streichen. Torte abgedeckt mindestens 6 Stunden (am besten über Nacht) kalt stellen.

Schritt 21/24

Eine dünne Palette oder ein Messer in heisses Wasser tauchen und die Torte damit vom Springformrand lösen. Ring abheben. Biskuitdeckel oben auf die Torte setzen.

Schritt 22/24

Den restlichen Rahm mit Vanillezucker und Rahmhalter steif schlagen. 

Schritt 23/24

Die Torte auf eine Kuchenplatte oder Cake Stand transferieren, mit dem Rahm-Frosting einhüllen. Restliche Mangomischung darauf verteilen. Kalt stellen.

Schritt 24/24

Mango-Scheibchen obendrauf setzen, nach Belieben dekorieren und servieren!

Schweizer-illustrierte.ch

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen