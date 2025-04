Ein weiteres Osterkuchen-Rezept hat Daniel Hächler, Geschäftsführer der Bäckerei-Konditorei Hächler in Seengen AG und Gränichen AG. Die Osterfladen sind in der Aargauer Bäckerei Tradition. «Unser Osterkuchen-Rezept backte bereits mein Ur-Ur-Grossvater und erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit», so Hächler. Die Osterfladen werden in der Bäckerei Hächler mit Abstand am besten verkauft. Mit diesem Rezept kann man sie Zuhause nachbacken.

Tipp von Bäckerei-Geschäftsführer Daniel Hächler: «Wichtig ist, dass der Zuckerteig vor dem Auslegen der Form gut gekühlt ist. Somit geht es einfacher. Auch die Reismasse sollte vor der Weiterverarbeitung ausgekühlt sein.»