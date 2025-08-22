DE
Einfach backen Rezept für Schwiizer Öpfelwähe

Claudio Del Principe
Publiziert: vor 40 Minuten
Aktualisiert: vor 37 Minuten

Boskop-Äpfel eignen sich am besten für eine Apfelwähe. Vielen schmeckt Boskop zu kräftig und zu säuerlich, um ihn roh zu essen. Das Fruchtfleisch bleibt beim Backen besonders kompakt und saftig. Und der Geschmack zeichnet sich durch eine feine Säure aus, die den hohen Zuckergehalt gekonnt in Schach hält. Ideale Verwendung für Boskop ist die gute, klassische Schwiizer Öpfelwähe. Und bitte: Lasst für einmal Zimt und Vanille aus und geniesst den umwerfenden Eigengeschmack dieses Paradeapfels.

Foto: Shutterstock
Portionen8 - 12
Zubereitungs-Zeit30 Min.
Kochzeit25 Min.
Zutaten
1gekaufter runder Bio-Blätterteig
2Äpfel Boskop, geschält und in Spalten geschnitten
250 gVollrahm
1Ei
1 ELZucker
EtwasGemahlene Mandeln oder Haselnüsse zum Streuen
Zubereitung
Schritt 1/7

Ein Wähenblech von 28 bis 30 cm Durchmesser mit Backpapier auslegen

Schritt 2/7

Den Backofen auf 220 Grad Umluft vorheizen. 

Schritt 3/7

Teig in das Wähenblech legen, den Rand hochziehen und andrücken, den Teigboden mit einer Gabel einstechen

Schritt 4/7

Den Boden mit gemahlenen Mandeln oder Haselnüssen bedecken. 

Schritt 5/7

Die Apfelspalten auf dem Teig verteilen.

Schritt 6/7

In einem Messbecher Vollrahm, Ei und Zucker verrühren und den Guss gleichmässig über die Apfelspalten verteilen.

Schritt 7/7

In den Ofen schieben und rund 25 Minuten backen, bis die Apfelkanten und die Teigränder schön dunkel karamellisiert sind.

