Boskop-Äpfel eignen sich am besten für eine Apfelwähe. Vielen schmeckt Boskop zu kräftig und zu säuerlich, um ihn roh zu essen. Das Fruchtfleisch bleibt beim Backen besonders kompakt und saftig. Und der Geschmack zeichnet sich durch eine feine Säure aus, die den hohen Zuckergehalt gekonnt in Schach hält. Ideale Verwendung für Boskop ist die gute, klassische Schwiizer Öpfelwähe. Und bitte: Lasst für einmal Zimt und Vanille aus und geniesst den umwerfenden Eigengeschmack dieses Paradeapfels.