Wichtig zu beachten: Beim Backen von Früchten entsteht Saft, was das Durchgaren und Knusprigwerden des Kuchens verhindert. Deshalb wird dieser vor dem Belegen mit Früchten erst leer vorgebacken. In der Fachsprache heisst das «blind backen».

Im Gegensatz zur üblich rezeptierten Art wird der Streuselteig nach Gleich erst zum Schluss mit einer Röstiraffel direkt auf den fast fertigen Apfelkuchen gerieben. Dann kommt er ein allerletztes Mal in den Backofen.