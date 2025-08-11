Wird es Sommer, liegen Aprikosen in jeder Auslage. Unser Aprikosen-Käsekuchen vereint das Beste: cremige Quarkfüllung und saftige Früchte. Dieser Kuchen eignet sich ideal als Dessert für warme Sommertage.
Die Zitrone heiss abwaschen, die äussere Schale abreiben und den Saft auspressen. Saft zur Seite stellen.
In einer grossen Schüssel Mehl, Zucker und Vanillezucker mischen und die Zitronenschale, das Ei und die kalte Butter in Stücken dazugeben.
Alles zu einem glatten Teig verkneten. Eine Kugel machen, in Frischhaltefolie wickeln und ca. 30 bis 45 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.
Eine Springform einfetten und mit Mehl bestäuben. Den Ofen auf 180 °C Ober- /Unterhitze vorheizen.
Den Teig kreisrund ausrollen und in die Springform geben, den Boden decken und einen 4 bis 5 cm hohen Rand formen.
Für die Käsefüllung die Eier mit Zucker cremig rühren und das Puddingpulver langsam unterrühren.
Danach Magerquark, Frischkäse und Zitronensaft einrühren.
Die Quarkmasse auf den Teigboden geben und im Ofen auf mittlerer Schiene ca. 20 Minuten vorbacken.
Währenddessen die Aprikosenhälften durch ein Sieb gut abtropfen lassen. Den Kuchen vorsichtig aus dem Ofen nehmen und die Aprikosenhälften mit der Schnittfläche nach oben auf den Kuchen legen.
Den Aprikosen-Käsekuchen für weitere 30 bis 40 Minuten fertig backen. Vor dem Lösen aus der Springform vollständig abkühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.