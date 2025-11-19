Egal ob Kuchen oder Cookies: Wir präsentieren die feinsten Backrezepte zum Zuhause nachbacken. Heute zeigen wir euch, wie man einen Maroni-Gugelhupf macht: Ein feiner Kuchen aus Marroniepüree mit etwas Rahm und Kirsch.
Marronipüree mit Rahm und Kirsch mixen und beiseite stellen.
Butter, Zucker, Salz und Eier in einer separaten Schüssel schaumig rühren. Anschliessend Mehl und Backpulver dazugeben und erneut mixen. Währenddessen die Milch langsam dazugeben.
Die Hälfte des Teiges in eine vorgefettete Gugelhupfform geben. Anschliessend die Marroni-Komponente darüber geben und mit dem Teig vermengen.
Den Rest des Teigs in die Form geben und glattstreichen.
Bei 180° C für 55 - 60 Minuten backen.
Kuchen auskühlen lassen und stürzen. Puderzucker darüberstreuen und möglichst frisch servieren.