Einfach süss Maroni-Gugelhupf mit Kirsch — der perfekte Herbst-Kuchen

Publiziert: 11:04 Uhr
Aktualisiert: 11:14 Uhr

Egal ob Kuchen oder Cookies: Wir präsentieren die feinsten Backrezepte zum Zuhause nachbacken. Heute zeigen wir euch, wie man einen Maroni-Gugelhupf macht: Ein feiner Kuchen aus Marroniepüree mit etwas Rahm und Kirsch. 

Foto: Getty Images/Foodcollection
Zutaten
400 gMarronipüree (Vermicelle)
4 ELVollrahm
3 ELKirsch
200 gButter
200 gZucker
1 PriseSalz
3Eier
300 gMehl
1/2 PackungBackpulver
2 dlMilch
Zubereitung
Schritt 1/6

Marronipüree mit Rahm und Kirsch mixen und beiseite stellen.

Schritt 2/6

Butter, Zucker, Salz und Eier in einer separaten Schüssel schaumig rühren. Anschliessend Mehl und Backpulver dazugeben und erneut mixen. Währenddessen die Milch langsam dazugeben.

Schritt 3/6

Die Hälfte des Teiges in eine vorgefettete Gugelhupfform geben. Anschliessend die Marroni-Komponente darüber geben und mit dem Teig vermengen.

Schritt 4/6

Den Rest des Teigs in die Form geben und glattstreichen.

Schritt 5/6

Bei 180° C für 55 - 60 Minuten backen.

Schritt 6/6

Kuchen auskühlen lassen und stürzen. Puderzucker darüberstreuen und möglichst frisch servieren.

