Wer dieses Jahr eine kleine Halloween-Party schmeisst, der findet hier Inspiration. Cupcakes passen einfach immer und diese spezielle Variante mit Kürbis hat einen herbstlichen Touch.
Den Ofen auf 175 Grad vorheizen.
Mehl, Backpulver, Salz und Pumpkin-Spice-Gewürzmischung vermischen und zur Seite stellen.
Kürbispüree und Eier in einer separaten Schüssel vermischen.
Rohrzucker und weissen Zucker hinzufügen. Öl untermischen.
Den Mehl-Gewürz-Mix vorsichtig hinzugeben.
Den Teig mit einem Löffel in Muffinförmchen geben, bis ca. ein Zentimeter unter dem Rand. 20 Minuten backen, dann auskühlen lassen.
Für das Frischkäse-Topping den Puderzucker sieben und den Frischkäse dazugeben. Mit dem Mixer samtig rühren.
Das Topping kann ganz nach Wahl verschieden eingefärbt werden. Dafür ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe unter Rühren dazugeben, bis die Mischung die gewünschte Farbe erreicht hat.
Die Mischung in einen Spritzbeutel abfüllen und die Cupcakes dekorieren.