Lecker und schnell Halloween-Cupcakes mit Kürbis

Publiziert: 12:50 Uhr
Aktualisiert: vor 57 Minuten

Wer dieses Jahr eine kleine Halloween-Party schmeisst, der findet hier Inspiration. Cupcakes passen einfach immer und diese spezielle Variante mit Kürbis hat einen herbstlichen Touch.

Unser Rezept für Kürbis-Muffins mit cremigem Cupcake-Topping verspricht unwiderstehlichen Genuss.
Portionen12
Nährwert / Person380
Zubereitungs-Zeit35
Kochzeit20
Zutaten
125 gMehl
2 TLBackpulver
¼ TLSalz
1 TLPumpkin-Spice-Gewürzmischung
250 gKürbispüree
2Eier
110 gRohrzucker
110 g weisser Zucker
110 gRapsöl
300 gFrischkäse
600 gPuderzucker
Zubereitung
Schritt 1/9

Den Ofen auf 175 Grad vorheizen.

Schritt 2/9

Mehl, Backpulver, Salz und Pumpkin-Spice-Gewürzmischung vermischen und zur Seite stellen.

Schritt 3/9

Kürbispüree und Eier in einer separaten Schüssel vermischen.

Schritt 4/9

Rohrzucker und weissen Zucker hinzufügen. Öl untermischen.

Schritt 5/9

Den Mehl-Gewürz-Mix vorsichtig hinzugeben.

Schritt 6/9

Den Teig mit einem Löffel in Muffinförmchen geben, bis ca. ein Zentimeter unter dem Rand. 20 Minuten backen, dann auskühlen lassen.

Schritt 7/9

Für das Frischkäse-Topping den Puderzucker sieben und den Frischkäse dazugeben. Mit dem Mixer samtig rühren.

Schritt 8/9

Das Topping kann ganz nach Wahl verschieden eingefärbt werden. Dafür ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe unter Rühren dazugeben, bis die Mischung die gewünschte Farbe erreicht hat.

Schritt 9/9

Die Mischung in einen Spritzbeutel abfüllen und die Cupcakes dekorieren.

