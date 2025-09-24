Marroni gehören zur kalten Jahreszeit dazu und sind aus dem Herbst nicht wegzudenken. Ihr süss-nussiger Geschmack bringt Wärme in die kühlen Tage und verleiht vielen Gerichten eine besondere Note. In dieser Jahreszeit gibt es nichts Besseres, als die Gemütlichkeit von zu Hause mit selbstgemachten Leckereien zu geniessen. Deshalb möchten wir euch heute zeigen, wie ihr ganz einfach eine unwiderstehliche Schoko-Marroni-Torte zaubern könnt. Mit diesem Rezept gelingt euch im Handumdrehen ein köstlicher Kuchen, der nicht nur herbstliche Aromen auf den Tisch bringt, sondern auch eure Gäste begeistern wird.
Marroni in einem Mixer zerkleinern.
Schokolade im Wasserbad schmelzen und abkühlen lassen.
Marroni, Mandelmehl und Schokolade in einer Schüssel gut vermischen.
Butter und Zucker mit dem Mixer cremig aufschlagen.
Fünf Eigelbe in die Buttermischung einrühren. Danach Schokoladen-Mandeln-Marroni-Mischung zur Ei-Butter-Masse geben und gut umrühren.
Eiweisse mit einem Mixer steif schlagen und die Creme in die Kuchenmischung vorsichtig unterheben.
Backofen auf 150° C vorheizen. Eine Springform von 25 cm ausbuttern, den Boden mit Backpapier abdecken.
Kuchenteig in die Springform geben und 45 Minuten bei 150° C - 160° C ohne Umluft backen.
Wenn der Kuchen fertig ist, ihn aus der Form lösen und abkühlen lassen.
Für den Überzug Schokolade mit der Butter schmelzen und über den Kuchen geben.