Marroni gehören zur kalten Jahreszeit dazu und sind aus dem Herbst nicht wegzudenken. Ihr süss-nussiger Geschmack bringt Wärme in die kühlen Tage und verleiht vielen Gerichten eine besondere Note. In dieser Jahreszeit gibt es nichts Besseres, als die Gemütlichkeit von zu Hause mit selbstgemachten Leckereien zu geniessen. Deshalb möchten wir euch heute zeigen, wie ihr ganz einfach eine unwiderstehliche Schoko-Marroni-Torte zaubern könnt. Mit diesem Rezept gelingt euch im Handumdrehen ein köstlicher Kuchen, der nicht nur herbstliche Aromen auf den Tisch bringt, sondern auch eure Gäste begeistern wird.