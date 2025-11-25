Die Bündner Nusstorte ist ein echter Schweizer Klassiker aus dem Kanton Graubünden. Ihr süsser, nussiger Geschmack und die zart-buttrige Konsistenz machen sie zu einem unwiderstehlichen Genuss für jeden Anlass. Besonders in der Adventszeit ist die Nusstorte ein Highlight. Sie lässt sich gut im Voraus zubereiten und bleibt lange frisch – ideal also für die hektischen Tage vor Weihnachten. Ob als Geschenk oder einfach zum Selbernaschen: Diese Torte bringt festliche Stimmung und puren Genuss ins Haus. Wie ein Hauch von Schweizer Tradition und winterlicher Gemütlichkeit!