Entdecke die süsse Verführung aus Brasilien! Unser einfaches Rezept für einen brasilianischen Kuchen mit Mascarpone und Ananas verspricht tropischen Genuss. In nur wenigen Schritten zaubert man ein Dessert, welches Urlaubsfeeling auf den Teller bringt.
Mehl in eine Schüssel geben. Kartoffelstärke darüber sieben.
Die Eiweisse mit einer Prise Salz mithilfe des Mixers steif schlagen.
Den Zucker dabei unter Rühren langsam einrieseln lassen.
Die Eigelbe anschliessend nach und nach in die Schüssel geben.
Grüne Lebensmittelfarbe dazugeben und den Teig glatt rühren.
Den fertigen Teig in die Form füllen und glatt streichen.
Im Backofen bei 180° ca. 35 Minuten backen.
Anschliessend abkühlen lassen und aus der Form lösen.
Mascarpone mit Puderzucker schaumig schlagen.
Gelbe Lebensmittelfarbe dazugeben und die Creme glatt rühren.
Den Kuchenboden mit einem Zwirnfaden oder grossem Messer in 2 Schichten teilen.
Den Boden mit Zitronenwasser tränken.
Die Marscarpone-Creme und Ananasstückchen verteilen.
Den nächsten Boden aufsetzen und mit Creme und Ananas bestreichen.
Mit Kokosraspeln dekorieren.
Mindestens 2 Stunden kalt stellen.