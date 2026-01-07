DE
FR
Abonnieren

Dessert-Idee Brasilianischer Kuchen - Mascarpone und Ananas vereinen sich zum Genuss

Publiziert: 14:30 Uhr

Entdecke die süsse Verführung aus Brasilien! Unser einfaches Rezept für einen brasilianischen Kuchen mit Mascarpone und Ananas verspricht tropischen Genuss. In nur wenigen Schritten zaubert man ein Dessert, welches Urlaubsfeeling auf den Teller bringt.

Brasilianischer Kuchen Rezept mit Mascaropne und Ananas
0:57
Schnelle Rezepte:Brasilianischer Kuchen - so süss, so gut!
Portionen12
Zubereitungs-Zeit60 Min.
Kochzeit35 Min.
Zutaten
1 GlasMehl
1/4 GlasKartoffelstärke
7Eiweiss
1 PriseSalz
1 GlasZucker
7Eigelb
ein Paar TropfenGrüne Lebensmittelfarbe
500 gMascarpone
3/4 GlasPuderzucker
ein Paar TropfenGelbe Lebensmittelfarbe
EtwasWasser
1 Zitrone
1Ananas
EtwasKokosraspeln
Zubereitung
Schritt 1/16

Mehl in eine Schüssel geben. Kartoffelstärke darüber sieben.

Schritt 2/16

Die Eiweisse mit einer Prise Salz mithilfe des Mixers steif schlagen.

Schritt 3/16

Den Zucker dabei unter Rühren langsam einrieseln lassen.

Schritt 4/16

Die Eigelbe anschliessend nach und nach in die Schüssel geben.

Schritt 5/16

Grüne Lebensmittelfarbe dazugeben und den Teig glatt rühren.

Schritt 6/16

Den fertigen Teig in die Form füllen und glatt streichen.

Schritt 7/16

Im Backofen bei 180° ca. 35 Minuten backen.

Schritt 8/16

Anschliessend abkühlen lassen und aus der Form lösen.

Schritt 9/16

Mascarpone mit Puderzucker schaumig schlagen.

Schritt 10/16

Gelbe Lebensmittelfarbe dazugeben und die Creme glatt rühren.

Schritt 11/16

Den Kuchenboden mit einem Zwirnfaden oder grossem Messer in 2 Schichten teilen.

Schritt 12/16

Den Boden mit Zitronenwasser tränken.

Schritt 13/16

Die Marscarpone-Creme und Ananasstückchen verteilen.

Schritt 14/16

Den nächsten Boden aufsetzen und mit Creme und Ananas bestreichen.

Schritt 15/16

Mit Kokosraspeln dekorieren.

Schritt 16/16

Mindestens 2 Stunden kalt stellen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen