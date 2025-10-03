Wenn die Tage kürzer werden und die Bäume ihre Früchte tragen, ist es Zeit für einen süssen Klassiker: den Birnenkuchen. Die saftige Frucht, kombiniert mit knusprigem Teig und feinen Gewürzen, verleiht diesem Kuchen einen unverwechselbaren Geschmack, der perfekt in die goldene Jahreszeit passt. Egal, ob als Dessert oder zum Nachmittagskaffee – das Rezept begeistert alle mit seiner fruchtigen Frische und einer leichten Süsse.
Birnen schälen, vierteln und entkernen. Auf der Rückseite mit einem Messer vorsichtig Lamellen einschneiden. Darauf achten, dass die Viertelstücke ganz bleiben. Beiseite stellen.
Für den Teig Butter, Zucker und Salz und Zitronenabrieb schaumig rühren.
Eier unterrühren.
Mehl und Backpulver dazu sieben. Milch portionsweise dazugeben.
Springform mit Backpapier auslegen. Teig in Springform geben und gleichmässig verteilen.
Birnenviertel mit der eingeschnittenen Oberfläche nach oben in der Form verteilen. Ca. 1,5 cm vom Rand frei lassen.
Im auf 180 Grad vorgeheizten Backofen ca. 45–50 Minuten backen.
Kuchen aus dem Ofen nehmen und in der Form auskühlen lassen.
Mit etwas Puderzucker bestäuben.