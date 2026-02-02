Die beliebte Creme schmeckt nicht nur auf dem Brot gut. Mit Nutella lässt sich auch so manch leckere Nascherei zaubern. Das Rezept für einen leckeren Käsekuchen findet ihr hier.
Backofen auf 150 Grad vorheizen.
Die Butter in einem Wasserbad schmelzen. In einer Schüssel die Butterkekse zerbröseln, dann die geschmolzene Butter dazugeben. Gut vermischen und den Teig in eine Backform geben. 30 Minuten kalt stellen.
Die Schokolade zusammen mit Nutella und Sahne in einem Topf verschmelzen, gut vermischen.
Den Frischkäse und die Eier in einer Schüssel mit einem Rührbesen vermengen. Nutella-Creme hinzugeben. Die Teigmischung in die gebutterte Form geben.
60 Minuten backen.
Den Backofen ausschalten und den Käsekuchen weitere 30 Minuten im Ofen lassen, dann 12 Stunden kaltstellen, bevor der Kuchen serviert wird.