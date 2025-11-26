DE
Backen im Herbst Der beste vegane Apfelkuchen mit Zimtstreuseln

Publiziert: 16:28 Uhr

Saftige Äpfel, knusprige Streusel und eine warme Zimtnote – dieser vegane Apfelkuchen ist der Herbst auf dem Teller. Schnell gebacken und herrlich aromatisch, bringt er das Beste aus der Saison direkt in deine Küche und macht jeden Tee- oder Kaffeegenuss zu einem kleinen Fest.

Portionen1 Springform
Zubereitungs-Zeit30 Min. + ca. 20 Min. Ruhezeit
Kochzeit40 Min. Backzeit
Zutaten
140 gvegane Margarine
200 gMehl
2 ELZucker
1 Pck.Vanillezucker
1 Msp.Backpulver
750 g Äpfel
2 EL Apfelmus
Für Streusel
150 gMehl
2 EL Zucker
2 TLZimt
80 g vegane Margarine
Zubereitung
Schritt 1/8

Die vegane Margarine in kleinere Stücke schneiden, Mehl, Zucker, Vanillezucker, Backpulver und 60 ml Wasser dazugeben und alles gut vermischen. 

Schritt 2/8

Dann den Teig für etwa 20 Minuten kalt stellen. In einer anderen Schüssel alle Zutaten für die Streusel vermischen, den Teig zu kleinen Streuseln verkneten und ebenfalls etwa 20 Minuten kalt stellen. 

Schritt 3/8

Die Äpfel waschen, schälen, entkernen, vierteln und dann in dünne Scheiben schneiden. 

Schritt 4/8

Eine Springform ausfetten, mit Mehl bestäuben und den Backofen auf 160 Grad Ober-/ Unterhitze vorheizen. 

Schritt 5/8

Den Kuchenteig in die Form drücken und auch einen Rand hochziehen. 

Schritt 6/8

Die geschnittenen Äpfel auf den Teig geben. Das Apfelmus über den Äpfeln verteilen. 

Schritt 7/8

Danach die Zimtstreusel darüberstreuen.

Schritt 8/8

Den Kuchen etwa 40 Minuten backen.


