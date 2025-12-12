Locker-luftiges Biskuit und sündhaft-süsse Schokoladenganache (Trüffelmasse) bilden im Bûche de Noël eine traumhafte Kombination, die an Weihnachten einfach nicht fehlen darf. Wir bringen dir hier einen französischen Klassiker näher, den du auf keinen Fall verpassen solltest:
Biskuitteig: Backofen auf 220 Grad vorheizen.
Zucker, Eigelb und Wasser in einer Schüssel schaumig schlagen. Orangenschale unterrühren.
Eiweiss mit dem Salz steif schlagen, nach und nach Zucker einrieseln lassen und weiterschlagen bis die Masse glänzt.
Mehl lagenweise mit dem Eischnee auf die Eimasse geben und sorgfältig unterheben. Mehl dabei am besten sieben.
Backen: Teig rechteckig ca. 1 cm dick auf einem mit Backpapier belegten Backblech ausstreichen. Biskuit ca. 7 Minuten in der Mitte des Ofens backen.
Formen: Biskuit aus dem Ofen nehmen, mit dem Papier auf ein frisches Backpapier stürzen.
Dann mit einem nassen Tuch über das obere Papier streichen und es sorgfältig abziehen. Biskuit sofort mit dem umgedrehten Blech zudecken und auskühlen lassen.
Für Füllung: Eigelb und Wasser mit dem Schwingbesen in einer dünnwandigen Schüssel verrühren. Schüssel über das nur leicht siedende Wasserbad hängen, die Schüssel sollte das Wasser dabei nicht berühren.
Masse weiterrühren, bis sie schaumig ist. Schokolade beigeben und weiterrühren bis die Schokolade geschmolzen ist. Schüssel beiseite stellen.
Eiweiss mit dem Salz steif schlagen. Zucker einrieseln lassen und weiterschlagen bis die Masse glänzt. Rahm steif schlagen und mit dem Eischnee sorgfältig unter die Schokoladenmasse ziehen.
Biskuit mit der Hälfte der Schokoladenmasse bestreichen, dabei ringsum einen Rand von ca. 2 cm frei lassen. Biskuit von der Schmalseite her satt aufrollen.
Der Bûche de Noël kann ganz nach Belieben dekoriert werden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
Anstatt Goldsterne können z.B. auch niedliche Weihnachtsfiguren aus Marzipan oder essbare Perlen und Streusel benutzt werden.