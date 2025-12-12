DE
Bûche de Noël: Der perfekte Abschluss fürs Weihnachtsessen

Locker-luftiges Biskuit und sündhaft-süsse Schokoladenganache (Trüffelmasse) bilden im Bûche de Noël eine traumhafte Kombination, die an Weihnachten einfach nicht fehlen darf. Wir bringen dir hier einen französischen Klassiker näher, den du auf keinen Fall verpassen solltest:

Foto: Getty Images
Portionen10-12
Nährwert / Person455
Zubereitungs-Zeit60
Kochzeitca. 7 Minuten + 2 Stunden Kühlzeit
Zutaten
70 gZucker
3Eigelb
1 ELHeisses Wasser
½Orangen-Abrieb
3Eiweiss
1Prise Salz
2 ELZucker
90 gMehl
1 Für Füllung: Eigelb
3 ELWasser
150 gDunkle Schokolade, fein gehackt
1Eiweiss
1 PriseSalz
2 ELZucker
2 ½ dlVollrahm
Verzierung nach BeliebenSchokoladensterne, Zuckerperlen, Marzipanfiguren oder frische Früchte
Zubereitung
Schritt 1/13

Biskuitteig: Backofen auf 220 Grad vorheizen.

Schritt 2/13

Zucker, Eigelb und Wasser in einer Schüssel schaumig schlagen. Orangenschale unterrühren.

Schritt 3/13

Eiweiss mit dem Salz steif schlagen, nach und nach Zucker einrieseln lassen und weiterschlagen bis die Masse glänzt.

Schritt 4/13
Foto: Getty Images

Mehl lagenweise mit dem Eischnee auf die Eimasse geben und sorgfältig unterheben. Mehl dabei am besten sieben.

Schritt 5/13

Backen: Teig rechteckig ca. 1 cm dick auf einem mit Backpapier belegten Backblech ausstreichen. Biskuit ca. 7 Minuten in der Mitte des Ofens backen.

Schritt 6/13

Formen: Biskuit aus dem Ofen nehmen, mit dem Papier auf ein frisches Backpapier stürzen.

Schritt 7/13

Dann mit einem nassen Tuch über das obere Papier streichen und es sorgfältig abziehen. Biskuit sofort mit dem umgedrehten Blech zudecken und auskühlen lassen.

Schritt 8/13

Für Füllung: Eigelb und Wasser mit dem Schwingbesen in einer dünnwandigen Schüssel verrühren. Schüssel über das nur leicht siedende Wasserbad hängen, die Schüssel sollte das Wasser dabei nicht berühren.

Schritt 9/13

Masse weiterrühren, bis sie schaumig ist. Schokolade beigeben und weiterrühren bis die Schokolade geschmolzen ist. Schüssel beiseite stellen.

Schritt 10/13
Foto: Getty Images

Eiweiss mit dem Salz steif schlagen. Zucker einrieseln lassen und weiterschlagen bis die Masse glänzt. Rahm steif schlagen und mit dem Eischnee sorgfältig unter die Schokoladenmasse ziehen.

Schritt 11/13
<p>Bûche de Noël mit frischen Früchten</p>
Foto: Getty Images

Biskuit mit der Hälfte der Schokoladenmasse bestreichen, dabei ringsum einen Rand von ca. 2 cm frei lassen. Biskuit von der Schmalseite her satt aufrollen.

Schritt 12/13
<p>Bûche de Noël mit herziger Weihnachtsmannfigur</p>
Foto: Getty Images

Der Bûche de Noël kann ganz nach Belieben dekoriert werden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Schritt 13/13
<p>Bûche de Noël mit passendem Weihnachtsschriftzug aus goldenem Plastik.</p>
Foto: ThinkstockPhotos

Anstatt Goldsterne können z.B. auch niedliche Weihnachtsfiguren aus Marzipan oder essbare Perlen und Streusel benutzt werden. 

