Wenn es einfach, aber trotzdem jedermann schmecken soll: Apfelkuchen kommt bei jedem gut an – und in Verbindung mit Pudding ist er ein einziger Traum. Der cremige Vanillepudding harmoniert perfekt mit der leichten Säure der Äpfel und dem buttrigen Teig. Ob zum Sonntagskaffee, für Gäste oder einfach zwischendurch – dieser Kuchen gelingt immer und schmeckt nach purem Wohlgefühl.