Apfelkuchen Rezept Dieser Kuchen mit Apfel, Pudding und Crumble ist ein Genuss pur

Publiziert: 13:25 Uhr
Aktualisiert: 13:26 Uhr

Wenn es einfach, aber trotzdem jedermann schmecken soll: Apfelkuchen kommt bei jedem gut an – und in Verbindung mit Pudding ist er ein einziger Traum. Der cremige Vanillepudding harmoniert perfekt mit der leichten Säure der Äpfel und dem buttrigen Teig. Ob zum Sonntagskaffee, für Gäste oder einfach zwischendurch – dieser Kuchen gelingt immer und schmeckt nach purem Wohlgefühl.

Apfelkuchen kommt bei jedem gut an!
Foto: Blick.ch
Portionen1 Blech
Zubereitungs-Zeit30 Min.
Kochzeit50 Min.
Zutaten
Für Kuchen
5Äpfel
250 gMehl
1/2Zitrone, ausgepresst
1 TLBackpulver
4Eier
170 gZucker
Für Pudding
4 ELZucker
1/2 TLZimt
1 PacketPuddingpulver
450 mlMilch
Für Crumble
175 gMehl
70 gZucker
100 gMandeln, gemahlen
120 gButter, in Stücken
Zubereitung
Schritt 1/13

Äpfel schälen und in gleichmässige Stücke schneiden.

Schritt 2/13

Zitronensaft pressen, mit Apfelschnitzen in einer Schüssel mischen.

Schritt 3/13

Mehl, Backpulver, Zucker und Eier in einer Schüssel mit einem Mixer schaumig schlagen.

Schritt 4/13

Den fertigen Teig auf dem rechteckigen Blech verteilen.

Schritt 5/13

Die Apfelstücke gleichmässig darauf verteilen, sodass der gesamte Teig mit Äpfeln bedeckt ist.

Schritt 6/13

Zucker und Zimt mischen und über die Äpfel streuen. Am besten geht dies, wenn man einen Streuer dazu verwendet.

Schritt 7/13

Für den Pudding Puddingpulver mit 6 EL Milch und Zucker vermischen.

Schritt 8/13

In einem Topf 440 ml Milch aufkochen, die Puddingmischung dazugeben.

Schritt 9/13

Pudding-Masse 1 Minute unter ständigem Umrühren köcheln lassen.

Schritt 10/13

Pudding-Masse mit einem Löffel portionsweise über die Äpfel verteilen.

Schritt 11/13

Für das Crumble Mehl, Zucker, Mandeln und Butter mit einem Handrührgerät zu einem Teig verkneten.

Schritt 12/13

Crumble über den Äpfeln verteilen.

Schritt 13/13

Apfelkuchen im auf 175 Grad vorgeheizten Ofen ca. 40–50 Minuten backen.

