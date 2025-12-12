Was wäre die Weihnachtszeit ohne all die verlockenden Köstlichkeiten: Glühwein, Lebkuchen oder Guetzli – am liebsten würden wir alles gleichzeitig schlemmen. Klar, dass da die Waage nach der genussreichen Zeit am Ende des Jahres vielleicht ein paar Kilo mehr anzeigt. Grundsätzlich ja nichts Schlimmes, solange man sich noch immer wohlfühlt.

Zimtsterne lassen sich beispielsweise problemlos Low Carb backen. Diese Low-Carb-Zimtsterne sind im Vergleich zu klassischen Zimtsternen smarter, denn wir haben den vielen Puderzucker durch Erythrit ersetzt.