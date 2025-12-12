Was wäre die Weihnachtszeit ohne all die verlockenden Köstlichkeiten: Glühwein, Lebkuchen oder Guetzli – am liebsten würden wir alles gleichzeitig schlemmen. Klar, dass da die Waage nach der genussreichen Zeit am Ende des Jahres vielleicht ein paar Kilo mehr anzeigt. Grundsätzlich ja nichts Schlimmes, solange man sich noch immer wohlfühlt.
Zimtsterne lassen sich beispielsweise problemlos Low Carb backen. Diese Low-Carb-Zimtsterne sind im Vergleich zu klassischen Zimtsternen smarter, denn wir haben den vielen Puderzucker durch Erythrit ersetzt.
Das Eiweiss in einer Schüssel steif schlagen.
Vermischen Sie Haselnüsse, Mandeln, Zimt und Xylit. Geben Sie die Mischung gemeinsam mit dem Vanilleextrakt nach und nach unter den Eischnee.
Das Ganze etwa 30 Minuten kaltstellen.
Aus der Kühle nehmen und zu einer Kugel formen. Mit Buchweizenmehl einreiben und zwischen zwei Bögen Backpapier etwa einen halben Zentimeter dick ausrollen.
Das obere Papier mit Vorsicht abziehen. Das Ganze nochmals 30 Minuten kaltstellen.
Derweil den Backofen auf 150 Grad vorheizen.
Nehmen Sie die Masse heraus und ziehen Sie das andere Backpapier vorsichtig ab. Mit Mehl bestäuben und Sterne ausstechen. Die Sterne auf ein mit Backpapier belegtes Blech verteilen.
Die Guetzli etwa 20 Minuten hellbraun backen. Anschliessend vollständig auskühlen lassen.
Die Glasur: Mischen Sie Erythrit mit Zitronensaft. Geben Sie dann tropfenweise nur so viel Wasser dazu, bis ein zähflüssiger Guss entsteht.
Damit die obere Seite der Sterne bestreichen und trocknen lassen.