Zart, nussig, festlich Italienische Pistazien-Guetzli

Publiziert: 16:11 Uhr
Aktualisiert: 16:12 Uhr

Diese italienischen Pistazien-Guetzli sind eine köstliche und elegante Ergänzung zu jedem Weihnachtsteller: zart grün, herrlich nussig und leicht klebrig. Perfekt für alle, die festliche Kekse mit einem besonderen Aroma lieben.

Feine Pistazien-Guetzli – Elegante Kekse für die Festtage,
Foto: Getty Images
Portionen24 Stk.
Zubereitungs-Zeit20 Min.
Kochzeit13 Min.
Zutaten
90 g + 100 gPistazien (ungeröstet und geschält)
100 gMandelmehl
120 gZucker
2 Eiweisse
Nach BedarfGrüne Lebensmittelfarbe
EtwasPuderzucker zum Bestäuben
Zubereitung
Schritt 1/8

Die Pistazien auf einem Blech ausbreiten und bei 160 Grad ca. 10 Minuten rösten. 

Schritt 2/8

Auskühlen lassen und anschliessen die 90 Gramm sehr fein hacken. Die anderen 100 Gramm nur grob hacken. 

Schritt 3/8

In einer Schüssel die 90 Gramm fein gehackten Pistazien zusammen mit dem Mandelmehl, Zucker und Eiweiss vermengen.

Schritt 4/8

Nach Wunsch etwas grüne Farbe zugeben. Wenn die Masse zu flüssig ist noch etwas mehr Mandelmehl hinzufügen.

Schritt 5/8

Den Teig zu kleinen Bällchen formen und in den restlichen, grob gehackten Pistazien rollen. 

Schritt 6/8

Auf einem Backblech auslegen (mit ca. 2 cm Abstand dazwischen). 

Schritt 7/8

Für rund 13 Minuten bei 170 Grad backen. 

Schritt 8/8

Auskühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben. Luftdicht verschlossen sind die Guetzli einige Tage haltbar.

