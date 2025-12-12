Diese italienischen Pistazien-Guetzli sind eine köstliche und elegante Ergänzung zu jedem Weihnachtsteller: zart grün, herrlich nussig und leicht klebrig. Perfekt für alle, die festliche Kekse mit einem besonderen Aroma lieben.
Die Pistazien auf einem Blech ausbreiten und bei 160 Grad ca. 10 Minuten rösten.
Auskühlen lassen und anschliessen die 90 Gramm sehr fein hacken. Die anderen 100 Gramm nur grob hacken.
In einer Schüssel die 90 Gramm fein gehackten Pistazien zusammen mit dem Mandelmehl, Zucker und Eiweiss vermengen.
Nach Wunsch etwas grüne Farbe zugeben. Wenn die Masse zu flüssig ist noch etwas mehr Mandelmehl hinzufügen.
Den Teig zu kleinen Bällchen formen und in den restlichen, grob gehackten Pistazien rollen.
Auf einem Backblech auslegen (mit ca. 2 cm Abstand dazwischen).
Für rund 13 Minuten bei 170 Grad backen.
Auskühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben. Luftdicht verschlossen sind die Guetzli einige Tage haltbar.
