Adventszeit ist Guetzli-Zeit Das einfache Rezept für Mailänderli in 3 Variationen

Thomas Rickenbach
Publiziert: vor 6 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten

Es ist Guetzli-Zeit! Mailänderli sind die beliebtesten Weihnachtsguetzli der Schweiz. Selbstgebacken schmecken sie schlicht umwerfend. Heute nehmen wir uns den Klassiker vor: Mailänderli. Aber in drei speziellen Variationen.

Mailänderli sind die beliebtesten Weihnachtsguetzli der Schweiz.
Foto: Getty Images/Image Source
Portionen1 Blech
Zubereitungs-Zeit20 Min. + 1 St. Ruhezeit
Kochzeit10 Min.
Zutaten
Für Grundrezept
125 gWeiche Butter
1Ei
125 gZucker
1 PriseSalz
250 gMehl
1/2 ZitroneSchale
Mit Mohn
1 ELMohnsamen
1Vanilleschote
Für Lebkuchen
1 ELLebkuchengewürz
Mit Cranberry
40 gGetrocknete Cranberrys
Zubereitung
Schritt 1/12

Alles zu einem Teig zusammenrühren, evtl. mit der Maschine.

Schritt 2/12
<p>Alle Zutaten für den Mailänderli-Teig.</p>
Foto: THOMAS LÜTHI

Falls man alle drei Sorten zur selben Zeit machen möchte, Teigmenge verdoppeln. Dann den Teig vierteln.

Schritt 3/12
<p>Teig muss man mind. für eine Stunde in den Kühlschrank stellen.</p>
Foto: THOMAS LÜTHI

Für Mohn-Variante: Bei einem Viertel-Teig 1 EL Mohnsamen und eine Vanilleschote daruntermischen.

Schritt 4/12

Für Lebkuchen: Bei einem Viertel-Teig 1 EL Lebkuchengewürz beigeben und daruntermischen.

Schritt 5/12

Für Cranberry: Bei einem Viertel-Teig 50 g getrocknete Cranberrys klein hacken, 40 g davon in den Teig mischen, den Rest zur Seite stellen.

Schritt 6/12

Teig für eine Stunde in den Kühlschrank stellen (oder auch über Nacht, dann aber den Teig etwas vor dem Verarbeiten aus dem Kühlschrank nehmen).

Schritt 7/12

Teig 4 mm dick auswallen.

Schritt 8/12
<p>Mailänderi in drei speziellen Variationen.</p>
Foto: THOMAS LÜTHI

Mohn Guetsli ausstechen, mit Eigelb bestreichen. Bei 200 °C für rund 10 Minuten (bis der Rand braun wird) backen.

Schritt 9/12

Lebkuchen-Variant: Den «puren» Mailänderli- und den Lebkuchenteig zusammenmischen, damit eine Marmorierung entsteht. Guetsli ausstechen.

Schritt 10/12

Bei 200 °C für rund 10 Minuten (bis der Rand braun wird) backen. Mit einem dickflüssigen Zuckerguss aus Puderzucker und Wasser Zeichnungen auf die Guetsli machen.

Schritt 11/12

Für Cranberry-Variante: Guetsli ausstechen. Bei 200 °C für rund 10 Minuten (bis der Rand braun wird) backen.

Schritt 12/12

Mit dem Zuckerguss einen Punkt in die Mitte der Guetsli machen, dort mit den zur Seite gestellten Cranberrys verzieren.

Rezept von Petra Hutter

