Keine Lust auf Back-Drama am Valentinstag? Dieses Rezept ist so einfach, dass garantiert nichts schiefgeht. Mit nur fünf Zutaten zauberst du verführerische Erdbeer-Herzen, die nach Profi-Konditor aussehen – auch ohne Talent.
Den Blätterteig ausrollen und mit einer Herzform (oder einem Messer) gleichmässig viele Herzen ausstechen.
Auf die Hälfte der Herzen einen kleinen Klecks Konfitüre in die Mitte geben und ein Stückchen Schokolade oben drauf legen, etwas festdrücken.
Die Ränder um die Masse mit Eigelb bestreichen und das zweite Teig-Herz obendrauf legen. Von Hand leicht andrücken.
Die Ränder mit einer Gabel am Rand sorgfältig festdrücken – das gibt ein schönes Muster und hält die Füllung fest.
Die Herzen mit verquirltem Eigelb bestreichen, damit sie im Ofen goldbraun und glänzend werden.
Mandelsplitter auf die Herzen streuen (solange das Eigelb noch frisch ist, sonst kleben sie nicht.) Falls du möchtest, kannst du die Mandeln auch weglassen, und die Herzen nach dem Backen mit Puderzuckerguss und bunten Streuseln verzieren.
Bei 200 Grad (Umluft) ca. 12 bis 15 Minuten backen, bis sie schön aufgegangen sind.
Die ausgekühlten Herzen mit Puderzucker bestäuben – fertig ist das perfekte Valentinstags-Date!
Variante ohne Mandelsplitter: Rühre aus Wasser und Puderzucker einen Guss an, mit dem du die Herzen nach dem Kaltwerden bestreichst. Diesen kannst du für buntes Gebäck auch mit Lebensmittelfarbe einfärben. Anschliessend kannst du die Küchlein nach Belieben mit bunten Streuseln oder Zuckerherzen verzieren.
Tipp: Serviere die Herzen noch warm mit einer Kugel Vanilleglace oder einem Klecks Schlagrahm. Vielleicht sogar zum romantischen Frühstück im Bett?
