Zu Weihnachten dürfen sie auf keinen Fall fehlen: Spitzbuben, denn sie sind der Klassiker schlechthin. Meist sind diese hübschen Guetzli schneller gegessen als gebacken und oft noch vor den Mailänderli spurlos aus der Keksdose verschwunden. Mit diesem leckeren und einfachen Rezept gelingen sie immer.
Für den Teig: Butter in einer Schüssel rühren bis sich Spitzchen bilden.
Buderzucker, Salz, Vanillezucker und Wasser zugeben und alles miteinander verrühren.
Mehl portionenweise dazusieben und einkneten.
Teig in Klarsichtfolie wickeln und im Kühlschrank mindestens 30 Minuten ruhen lassen. Backofen auf 200 Grad vorheizen.
Teig 2 mm dick auswallen und Plätzchen in gewünschter Form ausstechen.
Bei der Hälfte der Spitzbuben für die späteren Deckel mit kleinem Ausstecher die Mitte ausstechen.
Die Spitzbuben mit Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. In der Ofenmitte ca. 5–10 Minuten backen.
Plätzchen herausnehmen und mindestens 15 Minuten auskühlen lassen.
Das Gelee oder die Konfitüre in einem kleinen Pfännchen erwärmen und glatt rühren. Konfitüre auf die Böden der Spitzbuben verteilen.
Deckeli mit Puderzucker bestäuben und auf die Böden setzen und leicht andrücken.