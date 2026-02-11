Die Fasnacht gilt als die fünfte Jahreszeit. Mit ihr kommen nicht nur lustige Kostüme und Guggenmusik, sondern auch deftige und leckere Speisen. Köstliche, knackige Fasnachtschüechli zaubert ihr mit diesem einfachen Rezept. Und wir warnen euch: frisch gebacken schmecken sie besonders gut.
Zuerst Butter im Wasserbad zerlassen lassen und anschliessend auskühlen lassen.
In einer grossen Schüssel Eier, Rahm, Zucker und Salz gut verrühren bis die Masse glatt ist.
Butter hinzufügen und gut untermischen.
Mehl portionsweise hinzufügen. Tipp: Es ist wichtig, das Mehl mit einem Sieb einrieseln zu lassen.
Alles zu einem glatten Teig kneten und ca. 30 - 45 Minuten ruhen lassen.
Aus dem Teig ca. 30 Kugeln formen.
Diese mit Mehl bestreuen und mit Wallholz dünn auswallen, anschliessend mit den Händen von innen nach aussen vorsichtig möglichst dünn ausziehen.
Die Chüechli dann auf ein bemehltes Backpapier legen
Frittieröl in einen grossen Topf geben und auf ca. 180 Grad erhitzen.
Tipp: Ein kleines Stück Brot ins Öl legen, das verhindert, dass das Öl zu schnell verbrennt.
Vorsichtig aus dem Öl heben und auf Haushaltspapier abtropfen lassen.
Auskühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.