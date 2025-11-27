Zart gewürzt und voller Wohlfühlaroma: Diese Pumpkin-Spice-Kekse vereinen einen weichen, cremigen Kern mit der warmen Würze von Zimt, Ingwer und Nelken. Knusprige Nussstücke sorgen für den perfekten Biss. Ob zu einer Tasse Kaffee, als herbstlicher Snack oder liebevolles Mitbringsel – diese Kekse bringen saisonale Genussmomente direkt auf den Teller.
Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen und das Backblech mit Backpapier auslegen.
In einer Rührschüssel die zimmerwarme Butter mit dem braunen Zucker mindestens fünf Minuten cremig aufschlagen, bis die Masse eine fast schaumartige Konsistenz erhält.
Die Eier einzeln unterrühren, wobei jedes Ei etwa 30 Sekunden eingearbeitet wird.
Den Vanilleextrakt hinzufügen und das Kürbispüree einrühren, bis eine glatte Masse entsteht.
In einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver, Zimt, Ingwer, Muskatnuss, Nelken und Salz mit einem Schneebesen gründlich vermischen, sodass sich die Gewürze gleichmässig verteilen und später in jedem Keks das volle Aromaspektrum entfalten können.
Diese Mischung in drei Portionen zur Kürbismasse geben und vorsichtig unterheben. Die gehackten Walnüsse zum Schluss behutsam untermengen, um dem Gebäck zusätzlichen Biss zu verleihen.
Mit zwei Esslöffeln kleine Teighäufchen auf das vorbereitete Backblech setzen, dabei genug Abstand zwischen den einzelnen Keksen lassen, da sie beim Backen leicht auseinanderlaufen.
Das Blech im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene 12–15 Minuten backen, bis die Ränder der Kekse fest werden und sich leicht vom Backpapier lösen, während die Mitte noch weich und nachgiebig erscheint
Die Kekse sollten an der Oberfläche matt wirken und nur leicht gebräunt sein – sie festigen beim Abkühlen noch nach.
Nach dem Backen die Kekse fünf Minuten auf dem Blech ruhen lassen, dann vorsichtig auf ein Kuchengitter heben und vollständig auskühlen lassen.
