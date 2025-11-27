DE
FR
Abonnieren

Herbstrezept Pumpkin-Spice-Kekse: Cremiger Genuss mit herbstlichen Gewürzen

Publiziert: 13:47 Uhr

Zart gewürzt und voller Wohlfühlaroma: Diese Pumpkin-Spice-Kekse vereinen einen weichen, cremigen Kern mit der warmen Würze von Zimt, Ingwer und Nelken. Knusprige Nussstücke sorgen für den perfekten Biss. Ob zu einer Tasse Kaffee, als herbstlicher Snack oder liebevolles Mitbringsel – diese Kekse bringen saisonale Genussmomente direkt auf den Teller.

Foto: Getty Images
Portionen1 Blech
Zubereitungs-Zeit50 Min.
Kochzeit12 - 15 Min.
Zutaten
300 gKürbispüree
350 gMehl
200 gbrauner Zucker
150 gweiche Butter
2Eier
2 TLBackpulver
1 TLgemahlener Ingwer
1 TLgemahlene Muskatnuss
1/4 TLgemahlene Nelken
1/2 TLSalz
1 TLVanilleextrakt
80 ggehackte Walnüsse
50 gKürbiskerne zum Bestreuen
Zubereitung
Schritt 1/10

Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen und das Backblech mit Backpapier auslegen. 

Schritt 2/10

In einer Rührschüssel die zimmerwarme Butter mit dem braunen Zucker mindestens fünf Minuten cremig aufschlagen, bis die Masse eine fast schaumartige Konsistenz erhält. 

Schritt 3/10

Die Eier einzeln unterrühren, wobei jedes Ei etwa 30 Sekunden eingearbeitet wird.

Schritt 4/10

Den Vanilleextrakt hinzufügen und das Kürbispüree einrühren, bis eine glatte Masse entsteht.

Schritt 5/10

In einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver, Zimt, Ingwer, Muskatnuss, Nelken und Salz mit einem Schneebesen gründlich vermischen, sodass sich die Gewürze gleichmässig verteilen und später in jedem Keks das volle Aromaspektrum entfalten können.

Schritt 6/10

Diese Mischung in drei Portionen zur Kürbismasse geben und vorsichtig unterheben. Die gehackten Walnüsse zum Schluss behutsam untermengen, um dem Gebäck zusätzlichen Biss zu verleihen.

Schritt 7/10

Mit zwei Esslöffeln kleine Teighäufchen auf das vorbereitete Backblech setzen, dabei genug Abstand zwischen den einzelnen Keksen lassen, da sie beim Backen leicht auseinanderlaufen.

Schritt 8/10

Das Blech im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene 12–15 Minuten backen, bis die Ränder der Kekse fest werden und sich leicht vom Backpapier lösen, während die Mitte noch weich und nachgiebig erscheint

Schritt 9/10

Die Kekse sollten an der Oberfläche matt wirken und nur leicht gebräunt sein – sie festigen beim Abkühlen noch nach. 

Schritt 10/10

Nach dem Backen die Kekse fünf Minuten auf dem Blech ruhen lassen, dann vorsichtig auf ein Kuchengitter heben und vollständig auskühlen lassen.

Schweizer-illustrierte.ch

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen