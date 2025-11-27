Zart gewürzt und voller Wohlfühlaroma: Diese Pumpkin-Spice-Kekse vereinen einen weichen, cremigen Kern mit der warmen Würze von Zimt, Ingwer und Nelken. Knusprige Nussstücke sorgen für den perfekten Biss. Ob zu einer Tasse Kaffee, als herbstlicher Snack oder liebevolles Mitbringsel – diese Kekse bringen saisonale Genussmomente direkt auf den Teller.