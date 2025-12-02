Pfeffernüsse sind eine traditionelle Guetzlisorte, die zwischenzeitlich fast in Vergessenheit geraten ist. Laut Wikipedia soll sogar Goethe ein Fan dieser würzigen Kekse gewesen sein. Sie sind aromatisch, würzig und einfach zu backen. Das Rezept verraten wir euch hier.
Eier, Salz und Zucker zu einer hellen Masse verrühren, anschliessend das Orangeat untermischen.
In einer separaten Schüssel die Mandeln, das Mehl, Backpulver und die Gewürze vermengen und nach und nach zur hellen Masse geben, bis ein Teig entsteht.
Ein Blech mit Backpapier auslegen. Die Handflächen mit etwas Pflanzenöl einreiben. Teigkugeln mit jeweils ca. 2 cm Durchmesser formen und aufs Backblech legen.
Für die nächsten 8 Stunden (oder über Nacht) sollten die Pfeffernüsse nun offen und bei Raumtemperatur antrocknen.
Die trockenen Guetzli mit Puderzucker bestäuben und bei 220° C in der Ofenmitte ca. 5 bis 6 Minuten backen
Die gebackenen Pfeffernüsse auf ein Gitter legen und auskühlen lassen.
Schweizer-illustrierte.ch