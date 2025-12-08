Die besinnliche Weihnachtszeit steht allmählich vor der Tür. Wer allerdings noch nicht in der Stimmung für die schönste Zeit des Jahres ist, kann mit ein paar köstlichen Backrezepten nachhelfen. Heute backen wir Florentiner: lecker, knusprig und ganz einfach. Dies ganz ohne kandierte Früchte, die viele Menschen gar nicht gerne mögen: