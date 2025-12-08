Die besinnliche Weihnachtszeit steht allmählich vor der Tür. Wer allerdings noch nicht in der Stimmung für die schönste Zeit des Jahres ist, kann mit ein paar köstlichen Backrezepten nachhelfen. Heute backen wir Florentiner: lecker, knusprig und ganz einfach. Dies ganz ohne kandierte Früchte, die viele Menschen gar nicht gerne mögen:
Backofen auf 180 Grad vorheizen.
Zucker, Butter, Rahm und Honig in einer kleinen Pfanne auf kleiner Hitze unter ständigem Rühren erwärmen.
Wenn die Butter geschmolzen ist, ca. 2 Minuten lang aufköcheln lassen.
Vom Herd nehmen und Mandelblättchen sowie -stifte unterrühren.
Mandelmasse auf ein mit Backpapier belegtes Blech verteilen. Ca. 10–12 Minuten in der Mitte des Ofens backen, bis die Mandeln goldbraun sind.
Schokoladenglasur im heissen Wasserbad sorgfältig schmelzen (nach Anleitung).
Die noch warme Florentinermasse mit einem scharfen Messer in gleichmässige Quadrate zurechtschneiden.
Auskühlen lassen und mit etwas Schokoladenglasur auf der Unterseite bestreichen.