Cookies mit feinem Zitronenaroma und einem Hauch Rosmarin – ein winterliches Guetzli, das frische Noten in die Adventszeit bringt. Der zarte Zuckermantel sorgt für einen dezenten Crunch und lässt die Kekse festlich glänzen. Perfekt für alle, die unkompliziert backen und dennoch nicht auf eine edle Note verzichten möchten.
Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen und zwei Backbleche mit Backpapier auslegen.
Die weiche Butter mit dem feinen Zucker in einer grossen Rührschüssel mindestens 5 Minuten cremig aufschlagen, bis eine helle, luftige Masse entsteht, die deutlich an Volumen zugenommen hat.
Das Ei und den Vanilleextrakt zur Buttermasse geben und weitere 2 Minuten aufschlagen
Den Abrieb beider Zitronen fein über die Masse reiben. Den fein gehackten Rosmarin unterrühren.
In einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver und Salz mit einem Schneebesen vermischen.
Diese trockene Mischung portionsweise zur Buttermasse geben und nur so lange rühren, bis sich alles gerade eben verbunden hat. Der Teig sollte weich und formbar sein, aber nicht klebrig.
Den groben Kristallzucker in eine flache Schale geben. Mit einem Eisportionierer oder Esslöffel etwa walnussgrosse Teigportionen abstechen und zu Kugeln formen. Jede Teigkugel im Kristallzucker wälzen, bis sie rundherum mit den glitzernden Zuckerkristallen bedeckt ist.
Die Kekse mit etwa 5 cm Abstand auf die vorbereiteten Backbleche setzen – sie werden beim Backen deutlich auseinanderlaufen.
Mit dem Handballen oder einem Glas die Kugeln leicht andrücken, sodass sie etwa 1 cm hoch sind.
Im vorgeheizten Ofen 10–12 Minuten backen, bis die Ränder leicht goldbraun sind und die Oberfläche noch weich aussieht. Die Kekse sollten in der Mitte noch leicht nachgeben.
Auf dem Blech 5 Minuten abkühlen lassen, dann vorsichtig auf ein Kuchengitter setzen und vollständig auskühlen lassen.
