Cookies mit feinem Zitronenaroma und einem Hauch Rosmarin – ein winterliches Guetzli, das frische Noten in die Adventszeit bringt. Der zarte Zuckermantel sorgt für einen dezenten Crunch und lässt die Kekse festlich glänzen. Perfekt für alle, die unkompliziert backen und dennoch nicht auf eine edle Note verzichten möchten.