Zugegeben, Anis ist nicht ganz jedermanns Sache. Aber für Liebhaber sind die Anischräbeli jeweils das absolute Highlight am Weihnachtsfest. Anischräbeli sind fester Bestandteil des alljährlichen Weihnachtsguetzli-Säcklis und sind für Liebhaber immer ein Highlight. Diese Leckerei benötigt ein wenig Zeit, da die Chräbeli über Nacht antrocknen müssen, ist den Aufwand aber mehr als wert. Blick.ch zeigt euch, wie ihr diese Leckerei zu Hause einfach selber backen könnt.