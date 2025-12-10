Zugegeben, Anis ist nicht ganz jedermanns Sache. Aber für Liebhaber sind die Anischräbeli jeweils das absolute Highlight am Weihnachtsfest. Anischräbeli sind fester Bestandteil des alljährlichen Weihnachtsguetzli-Säcklis und sind für Liebhaber immer ein Highlight. Diese Leckerei benötigt ein wenig Zeit, da die Chräbeli über Nacht antrocknen müssen, ist den Aufwand aber mehr als wert. Blick.ch zeigt euch, wie ihr diese Leckerei zu Hause einfach selber backen könnt.
Eier, Puderzucker und Salz in einer Schüssel rühren bis die Masse hell und schaumig ist.
Anis dazugeben und unterrühren. Mehl portionsweise dazusieben und alles zu einem Teig zusammenfügen.
Teig zu fingerdicken Rollen Formen. 4-5 cm lange Stücke abtrennen, zweimal einschneiden und zu Chräbeli biegen.
Anischräbeli sehen traditionellerweise ein wenig wie Halbmonde mit drei Füsschen aus.
Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und bei Zimmertemperatur ca. 24 Stunden abgedeckt (mit einem Tuch) antrocknen lassen.
Backofen auf 150 Grad vorheizen. Chräbeli in der unteren Ofenhälfte bei leicht geöffneter Backofentüre ca. 15-25 Minuten backen.
Die Chräbeli sollten beim Backen «Füsschen» bekommen, unten hellbraun und oben weiss sein. Die fertigen Chräbeli aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen.
Tipp: Luftdicht und trocken verpackt sind die Anischräbeli ohne weiteres bis zu vier Wochen haltbar.