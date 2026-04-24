Schon beim Eintreten steigt der süsse Geruch von frischen Erdbeeren in die Nase. Das Erdbeer-Tiramisu ist der Star unter den Desserts und schmeckt fast jedem: Fruchtig-aromatisch und leicht, das ist der perfekte Abschluss für ein festliches Menü.
Für den Zuckersirup: 50 g Wasser in einen Topf giessen und 125 g Zucker hinzufügen. Kurz aufkochen, bis weisse Bläschen auf der Oberfläche entstehen.
Wenn der Sirup leicht abkühlt ist, Eigelb mit 50 g Zucker in einer Schüssel mit dem elektrischen Mixer verarbeiten.
Wenn die Masse schaumig ist, Zuckersirup reingiessen und mit einem Mixer zu einer leichten und gleichmässigen Masse vermischen. Etwas abkühlen lassen.
Mascarpone in eine Schüssel geben und die Ei-Mischung unter kräftigem Rühren mit einem Spatel hinzufügen, und mit den leichten Bewegungen von oben nach unten vermischen, bis alle Zutaten gut vermischt sind und eine cremige und homogene Mascarpone-Creme entsteht.
Die Creme in einen Spritzsack geben, im Kühlschrank 30 Minuten kühl stellen.
Die Erdbeeren waschen, Blätter entfernen und in längliche Stücke schneiden. Einige Erdbeeren zum Dekorieren beiseitelegen.
Erdbeere-Stückchen in einer grossen Pfanne mit Wasser und Zucker vermischen.
Bei mittlerer Hitze kurz sautieren, Grand Marnier hinzufügen und vollständig verdunsten lassen.
Einige Stücke der gekochten Erdbeeren herausnehmen, den Rest mit der Kochflüssigkeit in ein Glas geben und mit einem Stabmixer pürieren.
Tiramisu in Gläser füllen: Savoiardi in Stückchen brechen und in die Erdbeercreme eintauchen.
In das Glas zuerst Mascarpone-Creme, dann Savoiardi mit etwas Erdbeer-Creme, dann Erdbeerstückchen geben. Eine zweite Schicht nach demselben Muster draufgeben. Zum Abschluss einen Klecks Mascarpone auf die beiden Schichten geben. Circa 30 Minuten im Kühlschrank kühlen.
Das Tiramisu mit frischen Erdbeeren und Minzblättern dekorieren.
Das Tiramisu hält sich im Kühlschrank 2-3 Tage.