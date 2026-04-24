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Leckeres Dessert Erdbeer-Tiramisu im Glas zum Nachmachen

Publiziert: 14:20 Uhr
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Aktualisiert: 14:23 Uhr

Schon beim Eintreten steigt der süsse Geruch von frischen Erdbeeren in die Nase. Das Erdbeer-Tiramisu ist der Star unter den Desserts und schmeckt fast jedem: Fruchtig-aromatisch und leicht, das ist der perfekte Abschluss für ein festliches Menü. 

Die Erdbeeren sind in Kombination mit cremiger Mascarpone und süssen Löffelbiskuits ein absolutes Highlight.
Foto: Getty Images
Dessert
Portionen4
Nährwert / Person470
Zubereitungs-Zeit30 Min.
KochzeitRuhezeit: 30 + 30 Min.
Zutaten
400 gMascarpone
3Eigelb
50 gWasser
175 gZucker
500 gErdbeeren
75 gWasser
70 gLöffelbiscuit (Savoiardi)
1 ELGrand Marnier
EtwasMinze
Zubereitung
Schritt 1/13

Für den Zuckersirup: 50 g Wasser in einen Topf giessen und 125 g Zucker hinzufügen. Kurz aufkochen, bis weisse Bläschen auf der Oberfläche entstehen.

Schritt 2/13

Wenn der Sirup leicht abkühlt ist, Eigelb mit 50 g Zucker in einer Schüssel mit dem elektrischen Mixer verarbeiten.

Schritt 3/13

Wenn die Masse schaumig ist, Zuckersirup reingiessen und mit einem Mixer zu einer leichten und gleichmässigen Masse vermischen. Etwas abkühlen lassen.

Schritt 4/13

Mascarpone in eine Schüssel geben und die Ei-Mischung unter kräftigem Rühren mit einem Spatel hinzufügen, und mit den leichten Bewegungen von oben nach unten vermischen, bis alle Zutaten gut vermischt sind und eine cremige und homogene Mascarpone-Creme entsteht.

Schritt 5/13

Die Creme in einen Spritzsack geben, im Kühlschrank 30 Minuten kühl stellen.

Schritt 6/13

Die Erdbeeren waschen, Blätter entfernen und in längliche Stücke schneiden. Einige Erdbeeren zum Dekorieren beiseitelegen.

Schritt 7/13

Erdbeere-Stückchen in einer grossen Pfanne mit Wasser und Zucker vermischen.

Schritt 8/13

Bei mittlerer Hitze kurz sautieren, Grand Marnier hinzufügen und vollständig verdunsten lassen.

Schritt 9/13

Einige Stücke der gekochten Erdbeeren herausnehmen, den Rest mit der Kochflüssigkeit in ein Glas geben und mit einem Stabmixer pürieren.

Schritt 10/13

Tiramisu in Gläser füllen: Savoiardi in Stückchen brechen und in die Erdbeercreme eintauchen.

Schritt 11/13

In das Glas zuerst Mascarpone-Creme, dann Savoiardi mit etwas Erdbeer-Creme, dann Erdbeerstückchen geben. Eine zweite Schicht nach demselben Muster draufgeben. Zum Abschluss einen Klecks Mascarpone auf die beiden Schichten geben. Circa 30 Minuten im Kühlschrank kühlen.

Schritt 12/13

Das Tiramisu mit frischen Erdbeeren und Minzblättern dekorieren.

Schritt 13/13

Das Tiramisu hält sich im Kühlschrank 2-3 Tage.

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