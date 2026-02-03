DE
FR
Abonnieren

Dessert-Traum aus Österreich Das köstliche, originale Kaiserschmarrn-Rezept

Publiziert: 17:25 Uhr

Wisst ihr, was «Kaiserschmarrn» bedeutet? Die Hofdiener nannten dieses Gericht «A Schmarrn, des am Kaiser zu servieren». Es gibt viele Legenden und Geschichten über die süsse Köstlichkeit, das Original-Dessert gelingt sicher mit unserem einfachen Rezept.

Einfaches Kaiserschmarrn-Rezept: Das traditionelle Gericht lecker und schnell.
Foto: Getty Images
Portionen4
Nährwert / Person154 kcal/100 g
Zubereitungs-Zeit20
Kochzeit10
Zutaten
4Eier
2 dlMilch
100 gMehl
1 PriseSalz
1 PäckliVanillezucker
2 - 3 ELButter, in Flocken geschnitten
Nach BeliebenMandelsplitter und/oder Rosinen
Zum BestäubenPuderzucker
EtwasZitronenabrieb
35 gZucker
Zubereitung
Schritt 1/8

Eier trennen. Eigelb mit Milch, Mehl, Vanillezucker, 20 g Zucker und Zitronenabrieb und Salz zu einem Teig verrühren.

Schritt 2/8

Eiweiss mit 15 g Zucker steifschlagen und unter die Masse heben.

Schritt 3/8

Butter in der Pfanne erwärmen. Ca. 3 Kellen Teig beigeben und anbacken.

Schritt 4/8

Teig in vier Teile schneiden und wenden.

Schritt 5/8

Nach Belieben Mandeln und Rosinen darüberstreuen.

Schritt 6/8

Butterflocken über den Kaiserschmarrn verteilen und mit Puderzucker bestreuen.

Schritt 7/8

Mit einer Gabel und einer flachen Kelle den Teig noch in der Pfanne in Stücke reissen.

Schritt 8/8

Kaiserschmarren auf flachen Tellern anrichten.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen