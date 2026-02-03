Wisst ihr, was «Kaiserschmarrn» bedeutet? Die Hofdiener nannten dieses Gericht «A Schmarrn, des am Kaiser zu servieren». Es gibt viele Legenden und Geschichten über die süsse Köstlichkeit, das Original-Dessert gelingt sicher mit unserem einfachen Rezept.
Eier trennen. Eigelb mit Milch, Mehl, Vanillezucker, 20 g Zucker und Zitronenabrieb und Salz zu einem Teig verrühren.
Eiweiss mit 15 g Zucker steifschlagen und unter die Masse heben.
Butter in der Pfanne erwärmen. Ca. 3 Kellen Teig beigeben und anbacken.
Teig in vier Teile schneiden und wenden.
Nach Belieben Mandeln und Rosinen darüberstreuen.
Butterflocken über den Kaiserschmarrn verteilen und mit Puderzucker bestreuen.
Mit einer Gabel und einer flachen Kelle den Teig noch in der Pfanne in Stücke reissen.
Kaiserschmarren auf flachen Tellern anrichten.