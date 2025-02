Bald ist Valentinstag. Habt ihr den mal wieder vergessen? Wie wäre es mit einem romantischen Abendessen? Ein Dinner zum Valentinstag ist ein prima Geschenk, das sich kurzfristig umsetzen lässt. Diese Gaststätten bieten ganz besondere Erlebnisse an.

Die ausgefallensten Erlebnisrestaurants in der Schweiz

1/7 So ein Candle-Light-Dinner lässt das Herz höher schlagen. Die folgenden sechs Gastronomie-Erlebnisse sind garantiert romantisch und nicht langweilig. Foto: Thinkstock

Anne Grimshaw

Das wohl schönste auf der Welt, ist die gemeinsame Zeit, die Erinnerungen für die Ewigkeit schafft. Wie wäre es, wenn ihr zum Valentinstag nicht ein Geschenk mit einer hübschen Schleife, sondern ein bisschen Zweisamkeit verschenkt? Wir haben euch einige Ideen für ein besonderes Dinner zusammengestellt. Die folgenden sechs Gastronomie-Erlebnisse sind garantiert nicht langweilig. Und wenn es auch am Valentinstag nicht passt, gerne könnt ihr euer Dinner später buchen.

1 Stockfinster

In den Dunkelrestaurants der Stiftung Blindekuh sieht man nichts. Nicht einmal Umrisse. Bedient wird man trotzdem zuverlässig. Denn alle Kellnerinnen und Kellner in diesem Restaurant sind blind oder stark sehbehindert. Die Dunkelheit ist für sie also kein Hindernis. Bei den Restaurantgästen sieht das hingegen anders aus. Finden sie die Gabel auf dem Tisch? Für Mutige gibt es hier auch ein Überraschungsmenü: Viele sind überrascht, wenn sie nach dem Essen erfahren, was eigentlich auf ihrem Teller lag.

Ort: blindekuh Zürich, Mühlebachstrasse 148, 8008 Zürich, blindekuh Basel, Dornacherstrasse 192, 4053 Basel

2 Exotisch

Essen unter Palmen und zwischen exotischen Pflanzen ist in verschiedenen Restaurants und Regionen der Schweiz möglich. Edel gehts in den Tropenhäusern oder Zoo zu: Dort wird oft auf Küche aus dem eigenen Tropenhaus sowie regionale Produkte gesetzt. Vor oder nach dem Essen können die verschiedenen exotischen Pflanzen und Tiere in den Tropenhäusern bestaunt werden.

Ort: Zoo Zürich, Zürichbergstrasse 221, 8044 Zürich.

3 Ritterlich

Wer gerne einmal wie im Mittelalter dinieren möchte, wird in einem der zahlreichen Mittelalterrestaurants fündig. Da wäre zum Beispiel Schloss Laufen am Rheinfall oder der Schneggen in Reinach.

Ort: Schloss Laufen am Rheinfall - Dachsen, Zum Schneggen, Hauptstrasse 72, Reinach AG.

4 Blutrünstig

Diese Art der Erlebnisgastronomie findet nicht in einem bestimmten Restaurant statt. Vielmehr gibt es verschiedene Anbieter, die von Restaurant zu Restaurant und in einigen Fällen sogar von Schiff zu Schiff touren. Die Rede ist von Krimi-Dinners. Sie essen dabei nicht nur ein mehrgängiges Abendessen im Restaurant oder auf einem Schiff, sondern erleben dabei auch noch live einen Mordfall. Natürlich nur als Theaterstück. Aus Restaurantgästen werden Detektive und Detektivinnen, die zwischen den einzelnen Gängen einen Kriminalfall beobachten.

Ort: Dinner-Krimi, ganze Schweiz

5 Sehenswert

Ein Konzept, das es ruhig öfter geben dürfte, setzt ein Tessiner Hotel um: Während ein Stummfilm über einen gescheiterten Sternekoch läuft, erhalten die Kinogäste immer das serviert, was im Film gerade vorkommt. In diesem Falle diverse Spezialitäten aus dem Kanton Tessin. Ganz so satt wie nach einem richtigen Abendessen ist man nach dieser Erfahrung allerdings noch nicht. Die Gastgeber empfehlen nach dem Film ein Abendessen im hoteleigenen Restaurant.

Ort: Locarno TI - Ticino Experience

