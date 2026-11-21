Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist bei Honig kein Verfallsdatum. Gut verschlossen sowie dunkel und trocken gelagert, hält er oft deutlich länger. Zu viel Feuchtigkeit kann jedoch Gärung auslösen.

Darum gehts Honig bleibt bei richtiger Lagerung lange haltbar und steht am besten dunkel, trocken und kühl

Ein gut verschlossenes Glas und ein trockener Löffel schützen Honig vor Feuchtigkeit und Gärung

Kristallisierter Honig ist nicht verdorben und kann im Wasserbad bei höchstens 40 Grad schmelzen

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

In der Erkältungssaison steht der Honig wieder bereit: für den Tee, aufs Brot oder im Porridge. Bei richtiger Lagerung verdirbt das Naturprodukt in der Regel nicht. Mit ein paar einfachen Tricks bleiben Qualität und Geschmack sogar über Jahre erhalten.

Das Glas immer gut verschliessen

Damit man lange etwas vom Honig hat, sollte man ihn dunkel und trocken bei 13 bis 27 Grad lagern. Ein normaler Küchenschrank eignet sich dafür ideal. Plätze neben dem Herd, an der Heizung oder in direkter Sonneneinstrahlung sind hingegen ungeeignet. Zu viel Wärme lässt den Honig zwar nicht sofort verderben, beeinträchtigt aber sein Aroma.

Nach jedem Gebrauch sollte man das Honigglas sofort wieder zuschrauben. Honig zieht nämlich schnell Feuchtigkeit und fremde Gerüche aus der Umgebung an. Beim Portionieren empfiehlt sich deshalb immer ein trockener Löffel.

Am besten bleibt der Honig im Originalglas mit dem dazugehörigen Deckel. Metallgefässe sind dagegen ungeeignet: Da Honig sauer ist, kann er mit dem Metall reagieren. Das grösste Risiko stellt jedoch Feuchtigkeit dar. Gelangt zu viel davon ins Glas, kann der Honig gären.

Mindesthaltbarkeit bedeutet nicht Verderb

Das Datum auf dem Etikett bezeichnet lediglich das Mindesthaltbarkeitsdatum. Rohhonig hält nach der Ernte problemlos bis zu drei Jahre. Auch angebrochene Gläser bleiben deutlich länger geniessbar, sofern sie gut verschlossen im Schrank aufbewahrt werden.

Anders verhält es sich bei pasteurisiertem Honig oder Produkten mit Zusätzen. Diese Sorten sind meist weniger lange haltbar.

Kristallisation ist ganz normal

Wird Honig fest, ist das kein Zeichen für Verderb. Die Kristallisation ist ein natürlicher Prozess, der besonders schnell bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad Celsius einsetzt. Wie rasch der Honig kristallisiert, hängt von der jeweiligen Sorte ab. Rapshonig wird oft schon nach wenigen Wochen fest, während Akazienhonig viele Monate flüssig bleibt.

Für eine flüssige Konsistenz kann man das Glas vorsichtig im Wasserbad erwärmen. Die Wassertemperatur sollte dabei 40 Grad Celsius nicht überschreiten, damit wertvolle Enzyme möglichst erhalten bleiben.

So lässt sich verdorbener Honig erkennen

Gärender Honig bildet Schaum, riecht stark nach Hefe und schmeckt säuerlich oder leicht fruchtig. Verantwortlich dafür sind Hefepilze, die sich bei einem zu hohen Feuchtigkeitsgehalt vermehren. Dann sollte man den Honig entsorgen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf fakt.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.