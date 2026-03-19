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Zuckerfest 2026
So lecker kann das Fastenbrechen sein – traditionelle Rezepte

Es ist Ramadan, die Zeit, in der gläubige Muslime und Musliminnen fasten. Zum Iftar, dem fastenbrechenden Abendmahl, gibt es salzige, herzhafte und süsse Köstlichkeiten. Hier findet ihr zwei traditionelle Iftar-Rezepte.
Publiziert: vor 56 Minuten
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Aktualisiert: vor 51 Minuten
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Nach dem Ende des Fastenmonats findet «Eid al-Fitr», das fastenbrechende Abendmahl, statt.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ramadan 2026 endet am 20. März 2026

  • Dieses Jahr wird Eid al-Fitr (Zuckerfest) vom Abend des 20. März bis zum Abend des 22. März 2026 gefeiert.

  • Baklava oder Köfte kann man ganzjährig geniessen, beides schmeckt köstlich
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Vanessa Nyfeler

Seit dem 17. Februar füllten sich ab Sonnenuntergang wieder die sozialen Medien mit Bildern festlich gedeckter Tafeln – ein Zeichen dafür, dass der Ramadan begonnen hat. Während dieses Fastenmonats verzichten gläubige Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Nahrung und Flüssigkeit, um Dankbarkeit und Besinnung zu fördern. Umso grösser ist die Freude am Iftar, dem abendlichen Fastenbrechen. Der Ramadan endet 2026 am 20. März und wird mit dem «Eid al-Fitr» gefeiert. Dieses Fest ist für viele ein Höhepunkt: Man trägt festliche Kleidung, verteilt Geschenke, geniesst gemeinsame Mahlzeiten und bittet um Vergebung. Zum Fest haben wir zwei Rezepte ausgesucht, die jeden Ramadan-Tisch verzaubern. 

Giotto-Baklava-Rezept

Zutaten


Für den Zuckersirup

400 g

Zucker

400 ml 

Wasser

¾ EL

Zitronensaft


Für die Baklava

200 g 

geschmolzene Butter

100 ml

Öl

Yufkateig

200 g 

Haselnusscreme

200 g

gehackte Walnüsse

100 g 

gehackte Mandeln

9 Packungen

Giotto

Zubereitung

  1. Zutaten für Sirup mischen und 15 Minuten kochen. Danach auskühlen lassen
  2. Geschmolzene Butter und Öl zusammenmischen.
  3. Backblech mit ein wenig der Butter-Öl-Mischung einfetten.
  4. Die Hälfte der Yufkateigblätter einzeln auf dem Backblech ausrollen. Jede Schicht jeweils mit der Butter-Öl-Mischung bepinseln.
  5. Die oberste Schicht mit Haselnusscreme bestreichen und gehackte Walnüsse, Mandeln und halbierte Giottokugeln drüberstreuen.
  6. Die übrigen Yufkateigschichten drauflegen, wieder jede Schicht mit der Butter-Öl-Mischung bepinseln und kleine Vierecke einschneiden.
  7. Die Giotto-Baklava im vorgeheizten Ofen bei 180 °C Ober-/Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten backen.
  8. Zum Schluss den kalten Zuckersirup über die heisse Giotto-Baklava giessen.

Käse-Börek-Rezept

Wer Salziges bevorzugt, Börek würde ideal passen. Das ist das türkische Blätterteiggericht mit Rindfleisch, Poulet, Spinat und Käse sowie veganen Alternativen anbietet. Hier gibts das klassische Käse-Börek-Rezept zum Selbermachen.

Zutaten


Für den Teig

500 g

Mehl

½ EL

Salz

2,7 ml 

kaltes Wasser


Für die Füllung

350 g

Käse

50 g 

Sauerhalbrahm

1Ei

1 EL-Spitze 

Salz

5 ml 

Sonnenblumenöl

Zubereitung

  1. Zutaten 12 Minuten lang mit dem Mixer zu einem Teig mischen. Den Teig in vier Portionen aufteilen. Diese mit der Hand gut kneten und eine Stunde lang ruhen lassen.
  2. Für die Füllung: alle Zutaten mischen.
  3. Die vier ausgeruhten Teigportionen auf einem Geschirrtuch rechteckig dünn ausrollen. Löcher, die sich allenfalls bilden, sind am Schluss nicht mehr zu sehen.
  4. Die Füllung auf jede Teigschicht gleichmässig verteilen, dabei links und rechts einen Rand von circa 4 cm frei lassen.
  5. Die einzelne Teigschicht jeweils von der Längsseite vorsichtig aufrollen. Nun hat man vier gefüllte Rollen.
  6. Diese in einer runden Backform so platzieren, dass es eine Schnecke gibt.
  7. Käse-Börek mit Butter bestreichen und für 17 Minuten im auf 260 °C Umluft vorgeheizten Ofen backen.
  8. Kurz rausnehmen, Käse-Börek mit Alufolie zudecken und für weitere 5 Minuten in den Ofen geben.
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