Für mehr als eine Milliarde Muslime weltweit beginnt der Fastenmonat. Während des Ramadans sollen gläubige Moslems zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf Essen und Trinken verzichten. Schwangere, kranke oder alte Menschen und Kinder sind ausgenommen.

Darum gehts Ramadan ist ein heiliger Monat für Muslime weltweit

Der Ramadan beginnt wie jeder islamische Monat mit dem Neumond

Muslime fasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang





In dem für Muslime heiligen Monat sind mehr als eine Milliarde Gläubige dazu aufgerufen, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex zu verzichten. Mit dem Sonnenuntergang ist es Tradition, das Fastenbrechen mit einem üppigen Festmahl im Kreis der Familie zu feiern.

Was ist der Ramadan?

Ramadan ist der neunte Monat im islamischen Kalender. Die Tradition erinnert an die Zeit, als dem Propheten Mohammed der Koran offenbart wurde. Er war der erste Muslim, der an Ramadan fastete.

Der Ramadan beginnt wie jeder islamische Monat mit dem Neumond. Der Fastenmonat wird auch als ein Monat der Nächstenliebe gefeiert. Das Wort selbst bedeutet «der heisse Monat», «grosse Hitze», «verbrannte Erde» und «Nahrungsknappheit». Der arabische Name verweist sowohl auf den dürren Monat als auch auf die körperliche Belastung.

Warum fastet man während des Ramadans?

Das Fasten im Ramadan gehört zu den fünf Säulen des Islams, die für jeden gläubigen Muslim Pflicht sind. Fasten soll helfen, die Seele zu reinigen und das Verhältnis zu den Mitmenschen zu festigen. Während der Fastenzeit verzichten Muslime vom Beginn der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen und Trinken sowie auf Sex.

Wie fastet man?

Gläubige Muslime essen während der Fastenzeit, dem Ramadan, nur in der Nacht. Am Ende dieser Periode und sobald es während dieser Zeitspanne dunkel wird, ist das Essen erlaubt. Dann begehen die Gläubigen das traditionelle Fastenbrechen.

Die wichtigsten Regeln während des Ramadans

Alle Erwachsenen und geistig gesunden Muslime müssen fasten. Ausgenommen sind Menschen, welche körperliche Probleme haben, wie Schwangere, Kranke, Alte oder sehr schwache Menschen.

Kinder werden langsam an das Fasten gewöhnt, indem sie zum Beispiel einige Stunden am Tag auf Nahrung verzichten.

Zwischen dem Tagesanbruch und Sonnenuntergang muss man auf Essen und Trinken komplett verzichten. Rauchen und Kaugummi kauen sind ebenfalls verboten. Sex ist tagsüber auch nicht erlaubt.

Nach dem Sonnenuntergang darf man sich ganz normal ernähren. Je nachdem, wo man wohnt, weicht die Fastenzeit ab. Skandinavische Länder haben zum Beispiel im Sommer sehr lange Tageszeiten und müssen somit länger fasten.

Muslime, die während des Ramadans nicht fasten können, sollen das Fasten zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Wenn die Menschen das Fasten nicht nachholen können, müssen sie an Arme und Bedürftige spenden. Wer sein Pflichtfasten ohne einen Grund bricht, muss 61 Tage nachfasten.

Frauen dürfen nicht fasten, wenn sie ihre Menstruation haben, und müssen die fehlenden Tage nachholen.

Wie kann man den Ramadan besser überstehen?

Viele Muslime sehen den Ramadan als Auszeit für Körper und Geist. Neben intensivem Beten wird auch ein besonders freundlicher Umgang mit den Mitmenschen gepflegt. In muslimischen Ländern geht tagsüber in Schulen und Büros alles deutlich langsamer vor sich. Wer kann, versucht, die Tageszeit mit viel Schlaf zu überbrücken. In den Nächten finden dann Feiern und Konzerte statt, und die Strassen bekommen einen volksfestlichen Charakter.

Welche Länder feiern den Ramadan?

Alle Muslime feiern den Fastenmonat. In einer Reihe islamischer Staaten ist das Nichteinhalten der Fastenpflicht von staatlicher Seite verboten, und sogar Nichtmuslime werden bestraft, wenn sie während des Tages in der Öffentlichkeit essen, trinken oder rauchen.

Wie wird das Ende des Ramadans gefeiert?

Nach dem Ende des Fastenmonats wird «Eid al-Fitr» gefeiert. Das Fest des Fastenbrechens ist ein Höhepunkt für viele Muslime. Es werden die schönsten Kleider angezogen, Geschenke verteilt und die Familie trifft sich zu einem grossen Essen. Muslime nutzen das Fest ebenfalls, um einander zu vergeben und Allah zu danken.

Wann wird der Ramadan gefeiert?

Das Jahr Beginn Ende Ramadan 2026 18. Februar 2026 19/20. März 2026 Ramadan 2027 8. Februar 2027 8/9. März 2027 Ramadan 2028 28. Januar 2028 26/27. Februar 2028 Ramadan 2029 16. Januar 2029 14/15. Februar 2029 Ramadan 2030 5. Januar 2030 4/5. Februar 2030





* Die Daten können variieren. Da der islamische Kalender auf dem Mondzyklus basiert, können sich die offiziellen Daten im muslimischen Kalenderjahr je nach Sichtung des Neumondes um 1 Tag verschieben.

Eid al‑Fitr (das Fest am Ende des Ramadans) fällt entsprechend 1 Tag nach dem Ende des Ramadan‑Monats.

Wie viel weisst du über den muslimischen Fastenmonat? Teste dein Wissen!

