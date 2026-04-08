Schon Wochen vor den Feiertagen finden sich Hunderte Oster-Leckereien in den Läden. Doch was geschieht mit den Schoko-Tierchen, die es nicht aus dem Regal geschafft haben?

Lara Zehnder

Weisse Küken, dunkelbraune Schoggi-Hasen und farbige Zuckereier – all das gibt es nur an Ostern! Doch selbst während der grossen Schoggi-Lust werden nicht alle Osterprodukte verkauft. Viele Konsumentinnen und Konsumenten glauben, dass nicht verkaufte Schokolade eingeschmolzen und später wiederverwendet wird.

Laut Angaben von Pressesprecher und Pressesprecherinnen einzelner Detailhändler hält sich das Gerücht hartnäckig, dass Osterhasen eingeschmolzen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut verkauft werden. Diese Annahme entspricht jedoch nicht der Realität.

Fast alle Osterprodukte werden verkauft

Die Händler planen ihre Bestellmengen aufgrund von Erfahrungswerten sehr genau, sodass die meisten Produkte rechtzeitig verkauft werden. Übrig gebliebene Artikel werden nach Ostern oft stark reduziert angeboten, was sehr beliebt ist. Was dann noch in den Regalen übrig bleibt, wird häufig an wohltätige Organisationen weitergegeben.

Auch international ist es üblich, überschüssige Osterprodukte sinnvoll zu nutzen. Sie werden teilweise in andere Länder geliefert, in denen das Osterfest nicht gefeiert wird, und dort als normal verpackte Schokolade verteilt. So sorgen die Hersteller dafür, dass möglichst wenig Schokolade ungenutzt bleibt und gleichzeitig Menschen an anderer Stelle Freude bereitet wird.

Ideen zur Verwertung von Schoggihasen

Was tun mit all der Schokolade, die nach Ostern übrig bleibt, weil wir vorerst einfach genug Schoggihasen verdrückt haben? Vom Kuchenrezept über eine Spende bis zur regenerierenden Gesichtsmaske – hier sind unsere 27 Ideen.