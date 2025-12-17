Fondue Chinoise – darauf muss man achten

Wer folgende vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen kommunizierte Hygiene-Grundregeln bei den Vorbereitungen beachtet, kann über die Festtage sorglos Fondue Chinoise schlemmen. Wichtig dabei ist:

Separate Vorbereitung

Beim Zubereiten von Fondue Chinoise sind für das Fleisch und für die übrigen Lebensmittel immer separate Schneidbretter, Küchenutensilien sowie Teller zu verwenden. Das rohe Fleisch darf nicht mit anderen rohen oder genussfertigen Speisen – etwa Beilagen und Salat – in Berührung kommen.

Trennung beim Anrichten

Beim Essen immer zwei Teller verwenden: einen für das rohe Fleisch, sowie einen für das gekochte Fleisch, die Beilagen und Saucen. Tropfsaft von aufgetautem oder frischem Fleisch darf nicht in Kontakt mit rohen oder gekochten Speisen kommen.

Ausreichend erhitzen

Fleisch, vor allem Geflügel, immer gut durchgaren. Es darf innen nicht roh sein.