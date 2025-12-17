DE
Festliche Abwechslung
Diese 7 Saucen peppen dein Fondue Chinoise gehörig auf

Zu Fondue Chinoise gehören feine Saucen einfach dazu – und selbst beim Raclette schmecken sie traumhaft. Lifestylekoch Micha Schärer verrät seine Rezepte, denn selbstgemacht und mit Liebe zubereitet schmecken Saucen immer am besten.
Publiziert: 15:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 58 Minuten
Das Fondue-Chinoise-Geheimnis: Die leckeren Saucen!
Darum gehts

  • Sieben Saucenrezepte mit QimiQ-Grundsauce für vielseitigen Genuss
  • Kräutersauce, Currysauce und Knoblauchsauce bieten abwechslungsreiche Geschmackserlebnisse
  • Jedes Rezept nutzt leichte QimiQ-Grundsauce als Basis
Wenn an Weihnachten alle um den Tisch sitzen und das Fondue Chinoise verführerisch duftet, gehören feine Saucen einfach dazu. Mit QimiQ – das es übrigens auch vegan gibt – zauberst du im Handumdrehen cremige Begleiter für Fleisch, Fisch oder Vegi-Optionen wie Tortelli oder Gemüsestücke. Sind also Vegetarier oder Flexitarier mit am Tisch, bereitest du die Grundsauce einfach in der veganen Version zu und alle können mitdippen. Von frisch-würzig bis fruchtig-scharf: Diese einfachen Rezepte bringen festliche Abwechslung in deine Chinoise-Runde – und sorgen dafür, dass wirklich jede und jeder seine Lieblingssauce findet. Guten Appetit und frohe Festtage!

Rezept 1: Grundsauce

MengeZutaten
250 gQimiQ von Emmi
600 gMagerquark

Zubereitung:

  1. QimiQ in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen zu einer cremigen Masse schlagen, bis es keine Klumpen mehr hat.
  2. Magerquark beigeben, darunter ziehen und beiseite stellen.
  3. Servieren und geniessen!

Rezept 2: Kräutersauce

MengeZutaten
140 gQimiQ-Grundsauce (Rezept oben)
½ Bundfrischer Koriander
½ BundPetersilie
½ BundSchnittlauch
½ BundKerbel
etwas
Salz
etwas

weisser Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

  1. Alle Kräuter fein hacken und in die QimiQ-Grundsauce geben.
  2. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und in Chinoise-Saucen-Garnitur abfüllen.
  3. Servieren und geniessen!
Rezept 3: Currysauce mit Mango

MengeZutaten
140 gQimiQ-Grundsauce (Rezept oben)
½ Mango
¼ Bund Koriander
etwas
Currypulver (je nach Gusto mild oder scharf)
50 g Orangensaft
etwas
Salz

etwas

Pfeffer

Zubereitung:

  1. Mango am Stein entlang halbieren, von beiden Seiten das Fleisch einritzen (siehe Video), herausschneiden und zusammen mit Koriander fein hacken. Mit Currypulver (je nach Gusto) zur Grundsauce geben.
  2. Mit etwas Orangensaft süssen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  3. Servieren und geniessen!

Rezept 4: Knoblauchsauce

MengeZutaten
140 gQimiQ-Grundsauce (Rezept oben)
1 bis 2Knoblauchzehen
etwasSalz
etwas

Pfeffer

Zubereitung:

  1. Knoblauch rüsten, auf Brett zerschlagen und mit scharfem Messer fein hacken.
  2. Gehackte Knoblauchzehen zur QimiQ-Grundsauce geben und mit Salz und Pfeffer würzen.
  3. Servieren und geniessen!
Fondue Chinoise – darauf muss man achten

Wer folgende vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen kommunizierte Hygiene-Grundregeln bei den Vorbereitungen beachtet, kann über die Festtage sorglos Fondue Chinoise schlemmen. Wichtig dabei ist:

Separate Vorbereitung
Beim Zubereiten von Fondue Chinoise sind für das Fleisch und für die übrigen Lebensmittel immer separate Schneidbretter, Küchenutensilien sowie Teller zu verwenden. Das rohe Fleisch darf nicht mit anderen rohen oder genussfertigen Speisen – etwa Beilagen und Salat – in Berührung kommen.

Trennung beim Anrichten
Beim Essen immer zwei Teller verwenden: einen für das rohe Fleisch, sowie einen für das gekochte Fleisch, die Beilagen und Saucen. Tropfsaft von aufgetautem oder frischem Fleisch darf nicht in Kontakt mit rohen oder gekochten Speisen kommen.

Ausreichend erhitzen
Fleisch, vor allem Geflügel, immer gut durchgaren. Es darf innen nicht roh sein.

Rezept 5: Sweet-Sour-Chilisauce

MengeZutaten
140 gQimiQ-Grundsauce (Rezept oben)
1 Chili (klein)
4 ELSweet-Sour-Sauce
etwasSalz
etwas

Pfeffer

Rezept 6: Grüne Pfeffersauce

MengeZutaten
140 gQimiQ-Grundsauce (Rezept oben)
1 ELgrüner Pfeffer (je mehr, desto schärfer)
etwas
Saft vom grünen Pfeffer
¼ Bund Schnittlauch
etwas
Puderzucker

Zubereitung:

  1. Grüner Pfeffer fein hacken und mit etwas Saft (Saft vom Glas, in dem der Pfeffer eingelegt war) der QimiQ-Grundsauce beigeben.
  2. Schnittlauch fein hacken und etwas Puderzucker beigeben.
  3. Mit Salz und Pfeffer fertig abschmecken.
  4. Servieren und geniessen!

Rezept 7: Senfsauce

MengeZutaten
140 g

QimiQ-Grundsauce (Rezept oben)

¼ BundPetersilie
3 ELSenf (mild oder Dijonsenf)
etwas
Salz
etwas

Pfeffer

Zubereitung:

  1. Petersilie fein hacken und mit Senf zur Grundsauce geben.
  2. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Je nach Gusto etwas mehr Senf verwenden.
  3. Servieren und geniessen!

Übrigens: Auch zum klassischen Käse-Raclette mit Kartoffeln schmecken diese Saucen traumhaft, auch wenn sie keine traditionelle Beilage sind!

