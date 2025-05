1/7 Zur Spargelzeit ein absolutes Muss: Weisser Spargel mit einer selbstgemachten Sauce Hollandaise und Kartoffeln. Foto: Getty Images

Was ist Spargel und welche Spargelsorten gibt es?

Gemüsespargel hat nur 20 Kalorien pro 100 Gramm. Spargel ist seit Urzeiten über ganz Afrika, Vorderasien und Europa verbreitet. Wie man aus dem ursprünglich grünen den weissen Spargel kultiviert hat, ist eine der grossen Errungenschaften der Gartenbaukunst. Es gibt viele Spargelsorten. Weiss ist der Pflanzenschoss, solange er in der Erde bleibt. Er schmeckt süss-spargelig. Stösst er durch die Erde, färben sich seine Sprossenblättchen violett-rosa. Er schmeckt angenehm süss-bitter. Wächst der Spross in wenigen Stunden 15 bis 20 cm über das Erdreich, wird er grün. Wildspargel kommt in der freien Natur in Flussauen und an Bach- und Flussufern vor. Die grünen Sprossen werden von Sammlern geerntet.

Wann ist Spargelzeit in der Schweiz?

Spargel sollte man nur dann kaufen, wenn er aus der näheren Umgebung kommt. Wildspargel kommt aus dem Süden. Es gibt ihn ab April bis Ende Mai. Weissen Spargel aus der Schweiz gibt es von Mitte Mai bis Mitte Juni. Letzter Stichtag ist Johannistag, der 24. Juni. Die Kantone Thurgau, Schaffhausen und Zürich produzieren den Grossteil des einheimischen Spargels. «Asperges violets» kommen aus dem Wallis.

Worauf muss man beim Kauf achten?

Ob grün oder weiss: Nur frischer Spargel ist guter Spargel. Frischer Spargel schimmert leicht feucht, ist knackig-prall, bricht mit einem trockenen Knall. Seine Schnittstelle ist kaum angetrocknet, die Stangen sind weder rissig noch gespalten. Die Sprossenblättchen liegen eng an der Spargelspitze. Spargel soll frisch verwendet werden. Wenn er gelagert werden muss, schlägt man ihn in ein leicht feuchtes Tuch und legt ihn in die Gemüseschublade.

Wie kocht man Spargel am besten?

Weisser Spargel wird mit dem Sparschäler grosszügig geschält. Vom Stangenende werden etwa 1 bis 1,5 cm entfernt. Grüner Spargel wird auf dem letzten Drittel geschält, 1 cm des Stangenendes wird entfernt. Vom Wildspargel werden bloss 10 bis 15 cm des oberen ungeschälten Stangenendes verwendet.

Der Rest ist holzig. Frischer Spargel braucht nur Wasser, viel Salz und – vielleicht – ein Stückchen frische Butter. Grüner Spargel braucht etwa 8 Minuten. Weisser etwa 10 bis 12 Minuten. Abgetropft, mit wenigen Butterflocken auftragen.

