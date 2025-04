Italiener findet altes Rezept Kochen wir unsere Spaghetti Carbonara falsch?

Am 6. April wird «Carbonara Day» gefeiert. Nun rüttelt ein Lebensmittelhistoriker aus Bologna am Klassiker der italienischen Küche, denn er behauptet: Wir alle machen Carbonara völlig falsch. Was für ein Desaster! Zum vermeintlich originalen Rezept geht es hier:

Publiziert: 02:41 Uhr | Aktualisiert: 12:24 Uhr