«Pasta alla puttanesca» ist ein traditionelles italienisches Pastagericht, das seinen Ursprung in der süditalienischen Küche hat. Das Gericht besteht typischerweise aus Tomaten, Oliven, Kapern, Knoblauch, Anchovis und Oregano. Die Zutaten werden in Olivenöl angebraten und dann mit Tomatensauce gekocht. Das Ergebnis ist eine herzhafte und würzige Sauce die mit Pasta, in der Regel Spaghetti, serviert wird. Manchmal werden auch zusätzliche Zutaten wie Chili oder Petersilie hinzugefügt, um dem Gericht mehr Geschmack zu verleihen.

Die Kombination aus salzigen Anchovis, würzigen Kapern und Oliven verleiht der Sauce eine intensive und charakteristische Geschmacksrichtung. Pasta alla puttanesca ist ein einfaches, aber geschmackvolles Gericht, das oft als schnelle Mahlzeit zubereitet wird.