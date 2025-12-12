Was gibt es Besseres als einen schönen, herzhaften Chääs? Und was Lästigeres als dessen Geruch, der sich in der Kleidung, den Vorhängen oder im Spannteppich festsetzt? Diese Mittel helfen, den Käsegeruch schnell wieder loszuwerden.

Der Winter naht: Es ist wieder Fondue- und Raclette-Zeit. Im Fondue oder als Raclette, Käse ist das ganze Jahr über beliebt. Wäre da nur nicht dieser unangenehme Käsegeruch am Tag danach. Hier findest du einfache Lösungen, um Raclette-Geruch zu neutralisieren und den Käsegeruch loszuwerden.

1 Richtig lüften

Zuallererst wird natürlich gelüftet. Wer dabei aber einfach nur das Küchenfenster öffnet, macht einen Fehler. Stosslüften ist bei weitem effektiver. Obwohl ein stundenlang geöffnetes Fenster viel frische Luft verspricht, ist das die weniger effektive Methode. Ausserdem wird dabei viel Heizenergie verschwendet. Beim Stosslüften werden die Fenster alle paar Stunden für circa 10 Minuten geöffnet. In dieser Zeit solltest du für bestmöglichen Durchzug sorgen, damit die schlechte Luft durch frische ausgetauscht werden kann. Falls notwendig, kannst du dafür auch zusätzlich die Haustüre öffnen.

2 Nass wischen

Duftstoffe bestehen aus so kleinen Partikeln, dass sie mit dem Staubsauger nicht eingefangen werden können. Darum gehört nass Wischen zu den ersten Schritten, die du unternehmen solltest. Die Geruchsstoffe werden in die Luft freigesetzt und sinken langsam nach unten. Dort machen sie es sich in Textilien und auf Oberflächen gemütlich. Am besten lässt du alle Textilien, bei denen es möglich ist, im Freien ausdünsten. Polster, Decken und Vorhänge beispielsweise. Glatte Oberflächen sollten alle nass geputzt werden. Dadurch wird ein entscheidender Teil des Geruchs bereits entfernt. Essighaltige Mittel eignen sich dafür besonders gut, da Essig ein natürlicher Neutralisierer ist.

3 Essigwirkt antibakteriell

Nicht nur beim Putzen kannst du Essig als Hilfsmittel verwenden. Auch als Lufterfrischer in den Raum gestellt, kann er wahre Wunder wirken. Er bindet jede Form von Duftstoffen an sich und wirkt zudem antibakteriell. Vermenge dafür einen Teil Essig mit zwei Teilen Wasser und gib das Gemisch in mehrere offene Gefässe. Diese kannst du an verschiedenen Plätzen verteilt aufstellen. Schlechte Gerüche werden davon angezogen und sind so bald passé.

4 Kaffee neutralisiert Gerüchte

Wer nicht gerne die sauren Essignuancen in der Nase hat, kann stattdessen auch zu Kaffee greifen. Die Bohnen haben dieselben Eigenschaften und werden zudem auch von vielen Menschen als sehr wohlriechend wahrgenommen. Frisch gemahlen ist die Wirkung am besten. Je nach Stärke des Käsegeruchs kannst du den Kaffee zusätzlich in einer Pfanne leicht anrösten und anschliessend in Schüsselchen verteilen. Alternativ zum Rösten erfüllt auch ein brennendes Teelicht in der Schüssel den Zweck.

5 Backpulver reinigt

Wohl kaum ein Haushaltsmittel kann so vielseitig verwendet werden wie Natron beziehungsweise Backpulver. Genauso kann es bei diesem Problem Abhilfe leisten. Gering dosiert kannst du das Pulver auf Textilien und Couchmöbeln streuen und mit einem feuchten Schwamm drüberwischen. Das Ganze lässt du über Nacht einwirken und entfernst es am nächsten Tag gründlich. Alles riecht daraufhin wieder wie neu.

6 Orangen, Nelken und Eukalyptus

Ebenfalls toll bieten sich Orangen wie auch Nelken und Eukalyptus an. Die ätherischen Öle in der Orangenschale binden nicht nur schlechte Düfte, sie riechen auch an sich sehr angenehm. Kombiniert mit Gewürznelken und Eukalyptus ergeben sie die beste Waffe gegen Raclette-Geruch. Drück dafür mehrere Nelkenknospen in eine Orange und befestige diese gemeinsam mit einigen Eukalyptuszweigen an einer Schnur. Den natürlichen Duftbaum kannst du aufhängen oder dekorativ platzieren. So sieht er neben dem Effekt auch noch nett als Dekoration aus.

7 Geschirrspültabs

Es reicht, etwas Wasser in der Pfanne aufzukochen und einen Tab darin aufzulösen. Lasst die Mischung etwa zehn Minuten köcheln. Wenn ihr die Mischung etwa 15 Minuten köcheln lasst, entfernt die unangenehmen Gerüche in der Luft.