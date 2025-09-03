Macht ihr Konfitüre immer selber? Ab und zu gibt es Gläser mit Schimmelpilzbefall. Viele machen diesen Schimmel grossflächig weg und der Rest der Konfitüre wird gegessen. Ist das gesundheitlich bedenklich? Sollte man das ganze Glas besser wegwerfen?

Schimmel auf der Konfitüre – muss ich das Glas wegwerfen?

Schimmel auf der Konfitüre – muss ich das Glas wegwerfen?

Auf Brot, Käse, und Konfitüren wachsen Schimmelpilze besonders gern. Foto: Getty Images

Schimmelpilze können für den Menschen von Nutzen sein, ihn aber auch in seiner Gesundheit schädigen. Nützlich sind sie zum Beispiel bei der Herstellung bestimmter Käsesorten (Camembert, Roquefort) und Fleischwaren (Salami). Sie wirken konservierend und sind für die Aromabildung verantwortlich. Wachsen Schimmelpilze auf Lebensmitteln, wo sie nicht hingehören, führen sie zum Verderb.

Schimmel gedeiht, wo es feucht und warm ist

Schimmelpilze vermehren sich durch Sporen und werden über die Luft verbreitet. Bei Lebensmitteln keimen sie und entwickeln ein Fadengeflecht. Wir sehen dabei nur einen Teil auf der Oberfläche, denn es reicht oft weit in das Lebensmittel hinein. Manche Schimmelpilze produzieren gesundheitsschädliche Giftstoffe. Einige dieser Giftstoffe können krebserregend sein. Darum: Falls du auf einem Lebensmittel Schimmelspuren entdeckst, musst du verschiedene Vorsichtsmassnahmen beachten.

Schimmelpilze gedeihen dort gut, wo es feucht und warm ist. Je flüssiger ein Lebensmittel, desto schneller verbreitet sich der Pilz. So zum Beispiel bei weichen Früchten, Kompott, Gemüse. Ebenso gilt besondere Vorsicht bei Brot, Reibkäse oder Nüssen. All diese Lebensmittel sollten bei Schimmelpilzbefall sofort weggeworfen werden.

Es bleiben oft Schimmelsporen zurück

Bei Konfitüren reicht es gemäss aktuellen Erkenntnissen aus, wenn ihr den Schimmel mit einer dicken Fruchtschicht abhebt. Dies gilt aber nur für zuckerreiche Konfitüren (mit über 60 Prozent Zuckeranteil). Definitiv in den Abfall gehören Konfitüren mit weniger Zucker oder Süssstoffen.

Trotzdem zu bedenken: Auch nach der Entfernung bleiben im oberen inneren Glasbereich und am Deckel Schimmelsporen zurück.

Mit diesen Tipps bleibt Konfi möglichst lange frisch Morgens gibt es nichts Schmackhafteres als ein Stück frischen Zopf mit hausgemachter Konfitüre. Wie der süsse Brotaufstrich so lange wie möglich hält, erfährst du hier. Getty Images Morgens gibt es nichts Schmackhafteres als ein Stück frischen Zopf mit hausgemachter Konfitüre. Wie der süsse Brotaufstrich so lange wie möglich hält, erfährst du hier. Zum Artikel Mehr