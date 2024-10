Kurz zusammengefasst Sieben Hacks machen Haferflocken zum Gaumenschmaus

Mit Tee oder Espresso für extra Geschmack und als Wachmacher

Eine Prise Salz und Toppings für einen nussigen Geschmack und viel Crunch

Sie sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen wie Zink und Eisen, Antioxidantien und Ballaststoffen. Zudem enthalten Haferflocken jede Menge Biotin, das für schöne Haut, kräftige Haare und Nägel sorgt. Nicht umsonst also gelten die Flöckchen als eine der gesündesten Getreidesorten überhaupt. Die ultimative Geschmacksexplosion lösen sie allerdings nicht aus, im Gegenteil: Haferflocken finden die meisten von uns wegen ihres neutralen Geschmacks und der Konsistenz ziemlich langweilig, weswegen wir oftmals lieber zu einer knusprigen Scheibe Brot mit Butter und Honig greifen. Vielleicht habt ihr aber einfach noch nicht den Dreh raus, wie Haferflocken so richtig lecker werden? Wir verraten euch sieben Hacks, die sie zu einem Gaumenschmaus machen.

1 Eine Frage des Timings

Die Konsistenz eures Porridges ist jeden Tag eine Lotterie? Das muss nicht sein. Wenn ihr euer Porridge am liebsten cremig esst, solltet ihr die Haferflocken erst dann hinzugeben, wenn die Milch bereits kocht. Sollen die Haferflocken ihre Form behalten, gebt ihr sie am besten in die kalte Flüssigkeit, bevor ihr sie in der Pfanne erwärmt.

Haferflocken sind weniger langweilig, als man denkt. Richtig zubereitet, schmecken sie sehr lecker. Foto: Unsplash / Melissa di Rocco

2 Benutzt die richtige Schüssel

Haferflocken sind euch zu fade? Dann könnte das an eurer Frühstücksschüssel liegen. Denn wenn ihr eure Flöckchen in einer zu kleinen Frühstücksschüssel zubereitet, können diese nicht optimal aufquellen. Das hat zur Folge, dass die Haferflocken ihren Geschmack nicht richtig entfalten und sich mit den anderen Zutaten verbinden können. Greift also bei der Zubereitung lieber zu einem grossen Teller.

3 Haferflocken mit Tee aufkochen

Für mehr Geschmack sorgt auch die Zubereitung mit Tee. Denn dieser verleiht dem Getreide mehr Aroma und liefert gleichzeitig zusätzliche Nährstoffe und Antioxidantien. Grüner Tee beispielsweise eignet sich besonders gut. Lasst den Tee aber nicht allzu lange ziehen, sonst werden eure Haferflocken bitter. Ebenfalls Porridge-tauglich ist Pfefferminztee, der für eine leichte Kräuternote sorgt. Auch Chai passt super. Die Gewürznoten wie Zimt und Kardamom harmonieren hervorragend mit Haferflocken, Nüssen oder Äpfeln. Wer es süsser mag, kann für sein Porridge auch Fruchtsäfte verwenden.

Mit einem Topping aus frischem Obst oder Nüssen liefern euch Haferflocken einen äusserst gesunden Start in den Tag. Foto: Unsplash / Melissa Belanger

4 Verwendet eine Prise Salz

Ganz egal, ob ihr eure Haferflocken lieber süss oder herzhaft geniesst: Eine Prise Salz gehört in jeden Porridge. Sie verleiht eurem Müsli einen nussigen Geschmack.

5 Fügt Hüttenkäse hinzu

Wer seinen Haferflocken noch eine Extraportion Protein verpassen will, kann das auch mit Hüttenkäse tun. So bleiben wir nicht nur länger satt, sondern kreieren auch eine herrlich cremige Konsistenz.

Auch mit Hüttenkäse schmecken Haferflocken gut. Dieser liefert viele zusätzliche Proteine. Foto: Pixabay / Enotovyj

6 Gebt ein Espresso-Shot dazu

Coffee-Lovers aufgepasst: Habt ihr schon mal daran gedacht, euren morgendlichen Kaffee in euer Frühstück zu geben, statt ihn zu trinken? Die Kombination aus Espresso und Haferflocken ist nicht nur ein echter Wachmacher, sondern sie schmeckt auch sehr gut. Mit einem Schluck Milch wird das Ganze noch etwas cremiger.

7 Pimpt das Porridge mit Toppings

Das Beste kommt zum Schluss – beziehungsweise oben drauf. Rosinen, Chiasamen, Granola, Kakaonibs oder Nüsse liefern zusätzliche Proteine und Ballaststoffe und sorgen für einen extra Crunch.