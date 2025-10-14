Bei der Zubereitung von Pancakes können sich einige Fehler einschleichen. Diese Dinge solltest du beachten, wenn du die perfekten Pfannkuchen auf den Tisch zaubern möchtest.

1/6 Pancakes sind ein beliebtes Frühstück, aber ihre Zubereitung kann tückisch sein. Foto: Getty Images

Sarah Riberzani

Pancakes sind vom Frühstückstisch nicht mehr wegzudenken. Die süssen Pfannkuchen schmecken immer gut und sorgen bereits am Morgen für gute Laune.

Doch nicht immer gelingt die Zubereitung einwandfrei. Häufig verbrennen Pancakes oder es bilden sich lästige Klumpen im Teig. Wenn man die folgenden Fehler kennt, kann man solche Missgeschicke vermeiden.

Fehler 1: Teig überrühren

Dass sich manchmal Mehlklumpen im Teig bilden, ist keine Seltenheit. Meistens versucht man die Klumpen dann durch intensives Rühren verschwinden zu lassen. Genau dies ist aber ein Fehler, denn der Teig wird so überrührt, wodurch er eher flach statt fluffig wird. Die Klumpen wirken sich nicht negativ auf die Pancakes aus. Daher musst du die Mehllinsen auch nicht ganz verschwinden lassen. Nur so bleibt der Teig schön fluffig.

Damit die Mehllinsen gar nicht erst entstehen, kannst du das Mehl auch sieben. Durch das gründliche Verrühren der trockenen Zutaten lassen sich die Ansammlungen ebenso verhindern.

Fehler 2: Kurze Ruhezeit

Am liebsten würde man nach der Zubereitung des Teigs gleich mit dem Braten loslegen. Damit die süssen Pfannkuchen perfekt werden, musst du dich aber noch kurz gedulden. Den Teig sollte man nämlich 15 Minuten ruhen lassen, damit eine gute Festigkeit entsteht.

Fehler 3: Zu wenig Fett

Gib also unbedingt genügend Fett in die Pfanne, bevor du die Pancakes anbrätst. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass der Teig an der Pfanne festklebt. Dadurch lassen sich die Pancakes nur schlecht wieder ablösen. Eine gut beschichtete Pfanne kann ebenso verhindern, dass die Pfannkuchen festsitzen.

Fehler 4: Bei zu hoher Temperatur braten

Einer der grössten Fehler ist, dass die Temperatur beim Braten zu hoch eingestellt wird. Idealerweise brätst du deine Pancakes bei mittlerer Hitze. Ansonsten läuft man Gefahr, dass die Frühstücksspeise schnell verbrennt. Wenn die Pancakes von beiden Seiten goldbraun sind, können sie vom Herd genommen werden.

Fehler 5: Pancakes platt drücken

Um den Garprozess zu beschleunigen, drückt man die Pancakes häufig flach. Dies ist jedoch ein grosser Fehler, denn so verschwindet ihre Fluffigkeit. Am besten bearbeitest du die Pfannkuchen in der Pfanne gar nicht erst, abgesehen vom Wenden. Zu häufig sollten die Pancakes aber auch nicht gewendet werden. So verlieren sie nämlich auch ihre Fluffigkeit.

Fehler 6: Zum falschen Zeitpunkt wenden

Wenn du die Pancakes zu früh wendest, fangen sie an, zu reissen. Der Geschmack verändert sich dadurch zwar nicht, doch das Auge isst ja schliesslich mit. Du solltest mit dem Wenden aber auch nicht zu lange warten, damit die Pancakes nicht verbrennen. Am besten testest du vorsichtig mit dem Pfannenwender, ob sich die Pancakes verschieben lassen. Ist dies der Fall, kannst du die Pfannkuchen problemlos wenden.