So beginnt die Welt den Tag

1/17 Das traditionelle französische Frühstück aus Café und Croissant sieht leicht und bekömmlich aus – ein richtiger croissant au beurre ist allerdings schon derart schwer, dass es kaum mehr Butter und Konfitüre drauf verträgt.

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Iss morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler – der Volksmund weiss, warum: Nach ein paar Stunden Schlaf verlangt der Körper nach neuer Energie für den Start in den Tag. Ein gutes Frühstück kann den Blutzuckerspiegel stabilisieren, was besonders wichtig ist. Ein gesundes Frühstück kann den Stoffwechsel ankurbeln und den Körper auf den Tag vorbereiten, indem es die Kalorienverbrennung optimiert. In vielen Ländern ist das Frühstück daher eine üppige und oft auch kalorienreiche Mahlzeit.

Es gibt viele verschiedene Frühstücksoptionen, die je nach Vorlieben, kulturellem Hintergrund und Ernährungsbedürfnissen variieren können. Einige gängige Frühstücksarten sind z. B. das kontinentale Frühstück mit Brot, Butter, Marmelade und Käse. Ein englisches Frühstück ist dagegen sehr herzhaft und reichhaltig, zubereitet mit Eiern, Speck, Würstchen, Pilzen, Bohnen und Toast oder Brot, manchmal auch mit Kartoffelecken oder Hash Browns. In den USA werden zum Frühstück Pancakes oder Waffeln mit Sirup, Eiern, Speck oder Würstchen, Toast, manchmal auch Haferflocken oder Cornflakes, Obst, Kaffee oder Orangensaft angeboten.

In der Galerie seht ihr, was euch rund um die Welt zum Zmorge erwartet.