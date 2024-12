In der Weihnachtszeit essen wir oft mehr. Wer bei den Guetzlis etwas gegen das schlechte Gewissen tun will, der kann beim Backen auf Low-Carb-Rezepte zurückgreifen.

1/8 Guetzli gehören zur Weihnachtszeit einfach dazu. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Low-Carb-Guetzli für eine figurfreundliche Weihnachtszeit

Verwende Xylit oder Erythrit statt Zucker beim Backen

Anstelle von Mehl bieten sich gemahlene Haselnüssen oder Mandeln an.

Diese enthalten zwar mehr Fett, aber weniger Kohlehydrate. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Was wäre die Weihnachtszeit ohne all die verlockenden Köstlichkeiten: Glühwein, Lebkuchen oder Guetzli – am liebsten würden wir alles gleichzeitig schlemmen. Klar, dass da die Waage nach der genussreichen Zeit am Ende des Jahres vielleicht ein paar Kilo mehr anzeigt. Grundsätzlich ja nichts Schlimmes, solange man sich noch immer wohlfühlt.

Doch wer das eben doch nicht will, der kann bei den Guetzlis kleine Abstriche machen. Verzichten? Das muss man keinesfalls. Nur eben auf Low-Carb-Rezepte beim Backen setzen.

Die verschiedenen Namen von Zucker Saccharose

Dextrose

Raffinose

Glukose

Laktose

Karamellsirup

Fruktosesirup oder Fruktose-Glukose-Sirup

Glukosesirup, Glukose-Fructose-Sirup oder Stärkesirup

Maltose oder Malzextrakt / Gerstenmalzextrakt

Maltodextrin, Dextrin oder Weizendextrin Saccharose

Dextrose

Raffinose

Glukose

Laktose

Karamellsirup

Fruktosesirup oder Fruktose-Glukose-Sirup

Glukosesirup, Glukose-Fructose-Sirup oder Stärkesirup

Maltose oder Malzextrakt / Gerstenmalzextrakt

Maltodextrin, Dextrin oder Weizendextrin Mehr

So werden die Guetzli zu Low-Carb-Alternativen

Welche Zutaten in den Guetzlis sind eigentlich die Übeltäter, die sie so kalorienreich machen? Vor allem Zucker und das klassische Weizenmehl sind die beiden Dingen, von denen man die Finger lassen sollte, wenn man auf die Figur achten will.

Anstatt auf Zucker kann man auf Xylit oder Erythrit zurückgreifen, die aus Zuckeralkoholen gemacht werden und so kalorienärmer sind. Achtung: Nicht jeder Mensch verträgt Xylit in grösseren Mengen. Datteln eignen sich bei manchen Rezepten auch zum Süssen. Sie sind zwar nicht ganz zuckerfrei, aber immerhin natürlich.

Anstelle von Mehl bieten sich gemahlene Haselnüssen oder Mandeln an. Diese enthalten zwar mehr Fett, aber weniger Kohlehydrate. Auch Soja- oder Buchweizenmehl sind empfehlenswert für Low-Carb-Guetzli.

Rezept-Idee 1: Mandelplätzchen

Rezept nach dem Blog «Backen macht glücklich».

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Backzeit: 10 Minuten

Kühlzeit: 30 Minuten



Zutaten (für 60 Stück) 300 g Mandeln (gemahlen und blanchiert) 1 Ei (gross) 60 g Butter (weich) 40 g Xylit (sehr fein gemahlen) 40 g Erythrit (sehr fein gemahlen, bspw. Puderzucker)



Zubereitung:

Mischen Sie alle Zutaten in einer Schüssel zusammen. Die Masse gut verkneten. Den Teig in eine Folie wickeln und rund 30 Minuten kühl stellen. Den Backofen derweil auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Teig ausrollen und Weihnachtsformen ausstechen. Die Guetzli auf einem mit Backpapier belegtem Blech ausbreiten. Etwa zehn Minuten backen.

Tipp: Je nach Geschmack können die Guetzli mit Vanille, Zimt oder Kakao verfeinert werden. Beim Dekorieren sollten Sie am besten auf gehackte Nüsse, Mandeln oder Pistazien setzen. Damit diese halten, eignet sich ein Guss aus pudrigem Erythrit und wenig Zitronensaft.

Rezept-Idee 2: Zimtsterne

Rezept nach dem «Springlane»-Magazin.

Vorbereitungszeit: 40 Minuten

Backzeit: 20 Minuten

Ruhezeit: 1 Stunde

Zutaten (für 2 Bleche):



Für die Zimtsterne 100 g Haselnüsse (gemahlen) 120 g Mandeln (gemahlen) 50 g Xylit 3 Eiweiss 2½ TL Zimt 1 TL Vanilleextrakt 4 EL Buchweizenmehl







Für die Glasur 50 g feines Erythrit (Puderzucker) 1 TL Zitronensaft 1 EL Wasser



Zubereitung:

Das Eiweiss in einer Schüssel steif schlagen. Vermischen Sie Haselnüsse, Mandeln, Zimt und Xylit. Geben Sie die Mischung gemeinsam mit dem Vanilleextrakt nach und nach unter den Eischnee. Das Ganze etwa 30 Minuten kaltstellen. Aus der Kühle nehmen und zu einer Kugel formen. Mit Buchweizenmehl einreiben und zwischen zwei Bögen Backpapier etwa einen halben Zentimeter dick ausrollen. Das obere Papier mit Vorsicht abziehen. Das Ganze nochmals 30 Minuten kaltstellen. Derweil den Backofen auf 150 Grad vorheizen. Nehmen Sie die Masse heraus und ziehen Sie das andere Backpapier vorsichtig ab. Mit Mehl bestäuben und Sterne ausstechen. Die Sterne auf ein mit Backpapier belegtes Blech verteilen. Die Guetzli etwa 20 Minuten hellbraun backen. Anschliessend vollständig auskühlen lassen. Die Glasur: Erythrit mit Zitronensaft mischen. Dann tropfenweise nur so viel Wasser dazu, bis ein zähflüssiger Guss entsteht. Damit die obere Seite der Sterne bestreichen und trocknen lassen.



Rezept-Idee 3: Vanillekipferl

Rezept nach dem Blog «Verena's Low Carb-Backrezepte».

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Backzeit: 10 bis 15 Minute



Zutaten (für 16 Stück) 30 g Erythrit (oder Xylit) 45 g Mandeln (gemahlen) 15 g Kokosöl 30 g Butter 1 TL Bio-Vanillepulver 30 g Mandelmehl 1 Eigelb Eine Prise Salz



Zubereitung:

Den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. In einem ersten Schritt rühren Sie das Eigelb für etwa drei Minuten, bis es cremig wird. Die Butter und das Kokosöl schmelzen. Die trockenen und die nassen Zutaten miteinander vermischen. Füllen Sie den Teig in eine Vanillekipferl-Form. Die Kipferl etwa zehn bis 15 Minuten backen. Die Guetzli nach dem Backen noch warm aus der Form stürzen. Tipp: Am besten geht das bei Silikonformen. Bestäubt die abgekühlten Kipferl mit etwa einem Esslöffel Erythrit oder Xylit – benutzt dafür am besten ein Teesieb.

Rezept-Idee 4: Kokosmarkonen

Rezept nach «Essen ohne Kohlenhydrate».

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Backzeit: 25 Minuten



Zutaten eine Portion 100 g Kokosraspeln 2 Eiweiss 60 g Xylit ½ TL Zimt (gemahlen)



Zubereitung:

Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Schlagt das Eiweiss steif, um dann Xylit und Zimt vorsichtig unterzurühren. Kokosraspeln nach und nach hineingeben und unterheben. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Formt aus der Masse mit zwei Teelöffeln gleich grosse Bällchen und platzieren Sie diese auf dem Blech. Die Makronen etwa 25 Minuten backen – und dabei gut im Auge behalten. Backofen auf ca. 180 °C Umluft vorheizen und ein Backblech mit Backpapier bereitstellen.

Rezept-Idee 5: Rohe Kakao-Energy-Brownies

Rezept nach der Kochbuch-Schreiberin Nadia Damaso.

Vorbereitungszeit: 30 Minuten

Kühlzeit: 2 Stunden



Zutaten (für 10 Stück)

Trockene Zutaten 75 g Pekannüsse (geröstet, gehackt) 150 g Baumnüsse (geröstet, gehackt) 120 g Haferflocken (grob) 80 g Chia-Samen 40 g Mandelmehl 40 g Kakaopulver wenig Himalayasalz

Nasse Zutaten & Topping 60 g Kokosöl (flüssig) 14 Medjool-Datteln (entsteint) 80 g dunkles Mandelmus 3 EL Wasser 1 EL Haferflocken (grob)

Schoko-Sauce 30 g Kokosöl, flüssig 30 g Kakaopulver 3 EL Ahornsirup ½ TL Zimt 2 EL Cocoa Nibs

Zubereitung:

In einem ersten Schritt sich den trockenen Zutaten widmen: Dort die Hälfte der Nüsse und alle restlichen Zutaten in einer Schüssel vermischen. Bei den nassen Zutaten pürieren Sie zuerst Kokosöl, Datteln, Mandelmus und Wasser im Mixer. Die trockenen Zutaten und die pürierten nassen Zutaten gut vermischen. Falls die Masse zu trocken ausfällt, könnt ihr einige EL Wasser oder etwas Mandel-Drink beigeben. Die Masse in eine Form geben und das Ganze flach drücken. Die auf die Seite gestellten Nüsse und Haferflocken darauf verteilen. Die Masse stellt ihr dann für rund zwei Stunden ins Gefrierfach. Püriert für die Schoko-Sauce das Kokosöl, Kakaopulver, den Ahornsirup und Zimt, bis eine feine Flüssigkeit entsteht. Die rohen Brownies aus dem Tiefkühler nehmen und in rund zehn Stücke schneiden. Sauce darüber geben und mit Cocoa Nibs verzieren.

Diese 7 Fehler muss man beim Guetzlibacken vermeiden Guetsli schmecken Jung und Alt, und schon die Zubereitung macht Spass. Hin und wieder kommt es beim Backen allerdings zu Missgeschicken, die man leicht verhindern kann. Guetsli schmecken Jung und Alt, und schon die Zubereitung macht Spass. Hin und wieder kommt es beim Backen allerdings zu Missgeschicken, die man leicht verhindern kann. Zum Artikel Mehr