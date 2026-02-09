Ob direkt aus dem Glas löffeln oder in einer 2-Zentimeter-Schicht aufs Brot schmieren - wer von der bekanntesten Nuss-Nougat-Creme immer noch mehr haben möchte, dem werden diese Rezepte vor Freude Tränen in die Augen treiben.

1 Nutella-Knusperli

90g Vollmichschoggi und 120g Nutella im Wasserbad schmelzen. Wenn alles gut vermischt ist, 40g Corn Flakes dazu geben und alles gut vermengen. Kleine Häufchen formen und auf ein Backblech oder in Praline-Papierförmchen legen. Jetzt nur noch zwei Stunden in den Kühlschrank stellen und geniessen.

2 Nutella-Soufflé



Als erstes: Backofen 220 Grad vorheizen. 200 g Nutella im Wasserbad schmelzen. 6 Eier aufschlagen und trennen. 40 g Maisstärke und 60 g Zucker in einer Schüssel vermischen. Das Eigelb nach und nach in das flüssige Nutella geben, dann 1 Tüte Vanillezucker und die Maisstärke-Zucker-Mischung dazu geben. Das Eiweiss steif schlagen und währenddessen langsam 50 g Zucker dazustreuen. Dann den Eisschnee vorsichtig unter die Nutella-Mischung ziehen. Nicht zu stark rühren! Auflaufförmchen buttern und mit etwas Zucker bestreuen. Mischung rein, 25 bis 30 Minuten backen und – das ist der leichteste Teil – sofort essen!

3 Nutella-Croissants



Selbst der unbegnadetste Bäcker kriegt das hin! Blätterteig ausrollen und Dreiecke ausschneiden. So gross oder klein du möchtest. Nutella drauf schmieren. So viel oder wenig du möchtest. Dann das Dreieck von der langen Seite aufrollen. Die Spitze nicht vergessen, etwas anzudrücken. Jetzt brauchst du nur noch ein Eigelb, dass du auf die Croissants pinselst. Danach im 180 Grad vorgeheizten Ofen etwa 15 bis 20 Minuten backen. Mit Puderzucker drauf sehen sie dann richtig französisch aus!

4 Nutella-Crème



3 Eigelbe mit 25 g Zucker schaumig schlagen, und zwar so lange, bis die Masse hell wird. 250 ml Milch und 125 g Crème fraîche zum Kochen bringen und die warme Mischung zum Eigelb geben. Das ganze dann wieder zurück in den warmen Topf und bei mittlerer Hitze fast zum Kochen bringen. Unbedingt ständig umrühren! Dann vom Herd nehmen und etwa 10 Minuten abkühlen lassen. Währenddessen nach und nach 180 g Nutella dazugeben und so lange verrühren, bis eine homogene Masse entsteht. Jetzt nur noch in Förmchen deiner Wahl füllen (Joghurtgläser, Dessertschalen) und mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank stellen.

5 Nutella-Churros



Hier bedarf es etwas Fingerspitzengefühl. Nicht zuletzt, weil mit viel heissem Öl gearbeitet wird. Also vorsichtig! Mische 2 Eier und 1/2 Teelöffel Vanille-Extrakt und stell die Mischung zur Seite. In einem Topf bringst du 250ml Wasser, 2 Esslöffel Rohzucker, 1/2 Teelöffel Salz und 65 g Butter zum Kochen. Dann vom Herd nehmen und 200 g Mehl dazugeben. Alles schön verrühren. Dann die Eiermischung dazugeben, bis alles eine schöne Masse ist. Gib den Teig in einen Spritzbeutel und benutze am besten den sternförmigen Aufsatz. In einem separaten Teller mischst du 50 g Zucker und 1 Teelöffel Zimt und erhitzt in einer hohen Pfanne so viel Pflanzenöl, dass es ungefähr 5 Zentimeter hoch reicht. Du weisst, dass das Öl heiss genug ist, wenn du ganz wenig vom Teig hineingibst und er gleich im Öl hochschwimmt. Wenn es so weit ist, drückst du eine etwa 4 cm lange Teigwurst ins Öl. Mit dem Finger kannst du den Teig vom Spritzbeutel lösen. Fritiere nur etwa 4 bis 5 Churros auf einmal! Dreh sie nach etwa 2 Minuten mit einem Löffel auf die andere Seite. Wenn sie schön braun sind, nimmst du sie vorsichtig heraus und lässt sie auf einem Küchenpapier abtropfen. Solange sie noch warm sind, wendest du sie in der Zucker-Zimt-Mischung. Danach hast du dir die Leckerei mehr als verdient!

6 Nutella-Macarons



Luxemburgerli vom Sprüngli kaufen kann jeder! Mach dir deine eigenen Macarons. Vermische 260 g fein gemahlene Mandeln und 270 g Puderzucker und streich alles durch ein Sieb. Schlage das Eiweiss von 6 Eiern in einer Schüssel steif. Gib nach und nach 200 g Zucker dazu. Wenn du eine dicke Masse hast, rührst du die Mandel-Puderzucker-Mischung mit einem Spachtel in Spiralenbewegungen unter, bis alles ganz cremig ist – dauert etwa 2 Minuten. Die Masse in einen Spritzbeutel geben und auf einem Backblech gleichmässige Kreise machen. Für Perfektionisten gibt es hierfür spezielle Macarons-Bleche mit vorgestanzten Kreisen. Und jetzt ein Schritt, der nicht übersprungen werden darf: Geduld haben. Du musst den Teig nämlich so lange ruhen lassen, bis die Oberfläche nicht mehr klebrig, sondern fest ist. Dann kannst du die Macarons bei 140 Grad etwa 15 Minuten backen. Sie sollten nicht zu dunkel werden! Dann die Macarons auf dem Blech auskühlen lassen und mit Nutella bestreichen. Perfekt sind die Macarons, wenn du sie 24 Stunden im Kühlschrank, am besten in einem geschlossenen Glas, aufbewahrst.

7 Nutella-Glacé



Du vermischst 250ml Milch und 65 g Nutella – am besten in einem Mixer. Füll die Masse in eine Schale und lass diese über Nacht im Kühlschrank. Am nächsten Tag kannst du dann herrliche Glacé-Kugeln raus löffeln. Tipp: Für eine kinderfreundliche Variante kannst du die Mischung auch in diese Eis-am-Stiel-Förmchen füllen.

8 Nutella-Cupcakes



Mixe 50 g warme Butter, 55ml Pflanzenöl und 200 g Zucker in einer Schüssel bis alles cremig ist. Gib 2 Eier und 1 Teelöffel Vanilleextrakt dazu und mische alles. In einer zweiten Schüssel mischst du 350 g Mehl, 2 Teelöffel Backpulver und 1/4 Teelöffel Salz. Gib die Hälfte davon in die Buttermischung und vermenge alles gründlich. Gib 125ml Milch dazu und mixe weiter. Am Schluss gibst du den Rest der Mehlmischung dazu und mixt ein letztes Mal. Fülle den Teig in eine Muffinform, am besten in diese Papierförmchen. Nicht zu viel. Denn jetzt kommt der Star des Rezepts! Einen Löffel Nutella auf den Teig und alles mit einem Holzstäbchen leicht verquirlen. Am besten geht das, wenn das Nutella etwas warm ist. Backe diese Wunderwerke 25 bis 30 Minuten im 180 Grad vorgeheizten Ofen und geniesse den Duft, der durch deine Küche strömt.

9 Nutella-Cheesecake



Schmelze 100 g Butter im Wasserbad und giess sie dann über 250 g Butterkekse, die du zuvor in einer Schüssel zerbröselt hast. Gib die Mischung in die Form deiner Wahl und drück sie gut am Boden fest. Geht mit einem Glas am besten. 30 Minuten kühl stellen. In der Zwischenzeit 50 g dunkle Schoggi, 150 g Nutella und 200ml Rahm in einem Topf schmelzen. Vermenge 600 g Frischkäse (z. B. Philadelphia) und 4 Eier in einer Schüssel. Wenn die Schokoladenmischung etwas abgekühlt ist, gibst du sie zum Frischkäse dazu. Alles gut vermischen und in die vorbereitete Form giessen. Während 60 Minuten im 150 Grad vorgeheizten Ofen backen und dann 12 Stunden kalt stellen.