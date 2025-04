Tomaten gehören nicht in den Kühlschrank, lautet die Regel. In der Kühle würden sie ihr Aroma verlieren. Stimmt das wirklich? Wir haben nachgeforscht und liefern überraschende Tipps für geschmackvolle Tomaten.

Darum gehts Tomaten können im Kühlschrank gelagert werden, ohne Geschmack zu verlieren

Sorte beeinflusst Geschmack mehr als Lagerungsart laut Göttinger Studie

Reife Tomaten nicht länger als sechs Tage lagern

Kühlschrank oder Küchentisch: Am richtigen Aufbewahrungsort für Tomaten scheiden sich die Geister. Im Kühlschrank, so das Argument vieler, würden Tomaten rasch an Geschmack verlieren und fad werden. Lässt man sie jedoch im Sommer auf dem Tisch stehen, schwirren innert kürzester Zeit Fruchtfliegen in der Küche herum, und im Winter tut ihnen die warme Heizungsluft nicht gut.

Der Kühlschrank ist okay

Was soll man also tun? Mit dem Kühlschrank liegen wir richtig – das hat eine Studie der Universität Göttingen herausgefunden. Die Wissenschaftler haben fünf Sorten getestet. Die Tomaten wurden reif geerntet, danach wurde ein dreitägiger Transport simuliert, schliesslich kamen sie für vier Tage bei sieben Grad in den Kühlschrank oder wurden bei Zimmertemperatur gelagert.

Das Resultat der Verkostung: Bezüglich Geruch, Geschmack, Nachgeschmack und Saftigkeit bestand kein Unterschied zwischen den beiden Aufbewahrungsarten. Unterschiedlich gut schnitten aber die Sorten ab. Heisst: Ob eine Tomate gut schmeckt, hängt von der Sorte ab – und nicht von der Lagerungsart.

Im offiziellen Sortenregister gibt es fast 4000 Tomatensorten. Experten schätzen jedoch, dass sich dazu etwa 10'000 weitere Sorten von privaten Züchtern gesellen. Von kleinen süssen Cherrytomaten bis zu Fleischtomaten, die bis zu einem Kilo schwer werden können – diese privaten Sorten unterscheiden sich stark im Aussehen.

Tipps für Aroma und Lagerung

Wer also keine Lust auf die offene Lagerung in der Küche hat, darf Tomaten ohne Bedenken in den Kühlschrank legen. Hier noch ein paar Tipps für Aroma und Lagerung: