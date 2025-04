1/6 Ostern steht vor der Tür, und so manche Familie trifft sich zum Osterbrunch. Foto: Shutterstock

Darum gehts Osterfladen-Rezept: Feierliches Gebäck mit weisser Puderzuckerschicht

Fluffiger Mürbeteig mit Mandel-Milchreis-Füllung und getrockneten Früchten

Backzeit beträgt 25 Minuten bei 200 Grad Ober-/Unterhitze

Claudio Del Principe Kolumnist

Eine Leserin schreibt: «Lieber Claudio. Ich lade jedes Jahr zum Osterbrunch ein und wollte schon lange einmal so herzige kleine Osterflädli oder auch einen grossen Osterfladen servieren. Hast du ein tolles Rezept dafür? Danke!»

Oh, ja! Ich liebe Osterfladen. Der hat mit seiner schneeweissen Puderzuckerschicht so etwas Feierliches, Lammfrohes und auch etwas Tröstendes. Soweit ich mich erinnern kann, war es nämlich an Ostern immer nass und kalt. Ja, sogar Schnee ist keine Seltenheit an Ostern.

Selbst wenn ein paar Tage vor Ostern verheissungsvoll warmes Wetter ist und alle schon den Sommer (sic!) bejubeln, sag ich immer: «Wartets ab, an Ostern schneit es!» Ich hatte leider mehr als einmal recht. Und dann ist es immer besonders heimelig und herzerwärmend, wenn man diesen saftigen Osterfladen backen kann – das Ostergebäck schlechthin. Fluffig, feucht und feierlich.

Für den Mürbeteig

250 g Weiss- oder Halbweissmehl

1 Prise Salz

2 EL Zucker

Abgeriebene Schale von einer halben unbehandelten Zitrone

125 g kalte Butter in Stücken

1 frisches Bio-Ei

2 EL Vollrahm

Für die Füllung

200 ml Vollrahm

200 ml Milch

3 EL Milchreis

100 g getrocknete Kirschen oder Sultaninen

3 Eiweiss, kalt

3 Eigelb

3 EL Zucker

100 g gemahlene Mandeln

Abgeriebene Schale von einer halben unbehandelten Zitrone

Die Zutaten für den Teig in einer Schüssel von Hand verkneten. Am besten nur grob zwischen den Händen verreiben. Es macht nichts, wenn der Teig etwas klumpig ist. Den Teig zu einer Kugel formen, in Folie wickeln und eine Stunde kühlen. Sultaninen nach Belieben in wenig Rum einweichen (Kirschen in etwas Kirsch).

Für die Füllung Rahm, Milch, Milchreis und die eingeweichten Sultaninen oder Kirschen in einen Topf geben und etwa 20 Minuten kochen, bis der Reis weich und eine dicke Masse entstanden ist. Auskühlen lassen. Die Eiweisse mit einer Prise Salz steif schlagen. Die Eigelbe mit dem Zucker gut 10 Minuten lang schaumig schlagen.

Mandeln, Zitronenabrieb und den Eischnee sorgfältig unterheben. Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Eine Tarteform (24 cm Durchmesser) ausbuttern. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 3 mm dick ausrollen und in die Form legen, mit einer Gabel einstechen und 15 Minuten kühl stellen.

Die Füllung auf dem Teig verteilen. Im unteren Teil des Ofens 25 Minuten backen. Auskühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

Ich schneide mir aus Papier gerne eine Häsli-Schablone zu und lege diese mittig auf den Osterfladen, bevor ich ihn mit Puderzucker bestreue. Für den extra Jöö-Effekt.