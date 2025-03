Artischocken neu entdeckt: Roh im Salat oder knusprig gebraten. Kochbuchautor Claudio Del Principe verrät, wie du die ersten Frühlingsartischocken optimal zubereitest und mit welchen Zutaten sie am besten harmonieren.

Zubereitung benötigt 8 kleine Artischocken und 2 Bio-Zitronen pro Rezept

Claudio Del Principe Kolumnist

Eine Leserin fragt: «Kann man Artischocken auch roh essen? Ich habe kürzlich kleine, stachelige Artischocken entdeckt. Wie kann man diese am besten verarbeiten und zubereiten?»

Die ersten Artischocken kommen im März aus Sizilien, Apulien oder Ligurien. Sie sind etwas kleiner, grün bis violett und teils recht stachelig. Dafür sind sie super schmackhaft. Hier meine zwei liebsten Rezepte:

Salat aus rohen Artischocken

Noch nie Artischocken roh gegessen? Unbedingt probieren! Schmecken grasig-grün nach Frühling. Kombiniert mit Pecorino Sardo oder Parmesanspänen lehren sie dem faden Alltag gehörig das Fürchten.

Zutaten

2 Bio-Zitronen

8 kleine Artischocken

2 Knoblauchzehen, geschält und angequetscht

4 EL Olivenöl extra vergine

2 EL Condimento bianco (oder Weissweinessig)

1 kleiner Bund Petersilie, fein geschnitten

Salz und Pfeffer

Pecorino Sardo, Parmesan oder Sbrinz

Zubereitung

Saft einer Zitrone in eine Schüssel mit Wasser pressen. Die zweite Zitrone in Schnitze schneiden. Äussere Blätter der Artischocken abreissen, bis der hellere Ansatz sichtbar wird. Dunkle Blattspitzen bis zum hellen Bereich abschneiden. Stiele schälen und auf 4 cm zurückschneiden. Artischocken halbieren, das Heu entfernen, in dünne Streifen schneiden und ins Zitronenwasser legen, damit sie sich nicht dunkel verfärben.

Knoblauch mit dem Olivenöl und dem Essig in einer Salatschüssel verrühren. Knoblauch entfernen. Die Vinaigrette soll nur nach Knoblauch duften, nicht die Geschmackspapillen lähmen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Artischockenstreifen abtropfen, mit der Vinaigrette mischen und mit Petersilie, Zitronenschnitzen und einigen groben Stücken Pecorino Sardo servieren. Frisches Brot und ein samtiger Franciacorta-Schaumwein gesellen sich gerne dazu. Salute!

Knusprige Artischocken

Carciofi alla giudia (Artischocken auf jüdische Art) ist eine beliebte Zubereitungsart der traditionellen Küche Roms. Die rundlichen Romanesco-Artischocken werden zweimal nacheinander frittiert und sehen dann aus wie eine Blüte. Aussen knusprig, mit einem weichen Herz im Innern. In Anlehnung daran bereite ich alternativ gerne knusprige Artischockenspalten zu, die wesentlich schneller zubereitet sind, viel weniger Frittieröl benötigen und vor allem nicht nur mit der Romanesco-Artischocke, sondern auch mit den kleinen Artischockensorten gelingen.

Zutaten

1 Bio-Zitrone

8 kleine Artischocken

Olivenöl extra vergine

Salz

Zubereitung

Artischocken wie oben beschrieben rüsten und vierteln. In einer Bratpfanne Olivenöl erhitzen. Die abgetropften Artischockenviertel bei mittlerer Hitze sorgfältig braten und oft wenden, bis sie rundum kross sind. Auf Küchenpapier abtropfen und mit Salz bestreuen.