Abwechslung macht das Essen gut, deswegen sollte man zum Fondue chinoise so viele Beilagen wie möglich anbieten! Neben Klassiker wie Reis, Chips und eingelegtem Gemüse, kann man dem Traditions-Menü auch mit neuen Geschmacksnoten einen Pfiff verleihen.

1:01 Metzgermeister erklärt: Diesen Fehler darfst du beim Fondue chinoise nicht machen

1 Feiner Safranreis im Gourmet-Stil

Normaler Reis ist von gestern! Deswegen solltet ihr dieses Jahr zum Festmenü eine neue Geschmacksexplosion versuchen – nämlich mit Safran! Das rote Gewürz verleiht dem Reis die richtige Gourmet-Note! Unten zeigen wir euch, wie es geht:

Safranreis



Für 6 Personen 1 1/2 Zwiebeln 1,5 EL Olivenöl 18 Stk Safranfäden 1,5 Tassen Reis 3 Tassen Wasser

Zubereitung

Zuerst den Reis waschen: Dazu den Reis in einem Sieb unter kaltem Wasser spülen, bis dieser klar ist. Danach gut abtropfen. Die Zwiebeln schälen und in kleine Stücke hacken. Diese anschliessend in Olivenöl anrösten. Den Reis mit Wasser und dem Safran dazugeben und aufkochen. Die Platte abschalten und den Reis zugedeckt rund 15 Minuten köcheln lassen. Tipp: Nie den Deckel abheben! Den Reis kurz mit einer Gabel auflockern und heiss servieren. Tipp: Den Reis in mehreren Portionen kochen, dann ist er immer heiss.

2 Knusprige Süsskartoffel-Pommes

Knuspriges Pommes liebt jeder! Hat aber auch jeder schon einmal probiert. Deswegen solltet ihr es dieses Jahr mit einer neuen Geschmacksnote versuchen und die 08/15-Kartoffel mit einer Süsskartoffel austauschen! Unten zeigen wir euch, wie ihr diese gesund im Backofen zubereiten könnt:



Für 6 Personen 5 grosse Süsskartoffeln 6 EL Olivenöl

Meersalz

Pfeffer

Rosmarin

Zubereitung

Als Erstes die Süsskartoffeln waschen und schälen. Danach in rund 1 cm dicke Stifte schneiden und diese für 60 Minuten wässern. Die Schnitze trocknen und in eine grosse Schüssel geben und mit dem Olivenöl und Salz, Pfeffer und Rosmarin mischen. Die Schnitze auf ein Backblech (mit Backpapier!) verteilen. Dann das Backblech in den vorgeheizten Backofen bei 250 Grad Celsius (Ober-/ Unterhitze) für rund 15 bis 20 Minuten backen. Die Kartoffel mit etwas Meersalz bestreuen und sofort heiss servieren!

3 Eingelegtes Gemüse

Saure Spargeln, Silberzwiebeli, Maiskölbli und Essiggurken – das darf beim Fondue Chinoise auf keinen Fall fehlen! Wer nicht schon total im Weihnachtsstress versinkt, kann so diese feinen Essiggurken sogar selber zu Hause zubereiten!



Für 6 Personen 3 grosse Salatgurken 100 g Salz 50 g Meerrettich 500 ml Weisswein- oder Apfelessig 125 g Zucker 1/2 Bund Dill und Estragon 50 g gelbe Senfsamen 5 Lorbeerblätter

Zubereitung

Die Gurken waschen und schälen. Dann der Seite lang halbieren und die Kerne mit einem Löffel herauskratzen. Die Gurken in etwa 2 cm breite Stücke schneiden und in eine Schüssel mit Salz geben. Die Gurken abgedeckt für rund 24 Stunden kühl ziehen lassen und dann abtropfen. Den Meerrettich schälen und in rund 1 cm grosse Stücke schneiden. Essig, 500 ml Wasser, Zucker, Senf, Lorbeerblätter und Meerrettich in einem Topf aufkochen. Die Gurken hineingeben und alles einmal aufkochen. Die Mischung kurz abkühlen lassen und etwa 24 Stunden ziehen lassen. Am nächsten Tag die Kräuter waschen, trocknen und von den Stängeln zupfen. Wasser in einem grossen Topf mit den Kräutern aufkochen. Die Gläser mit den Gurken kurz für 5 Minuten ins kochende Wasser geben und abtropfen lassen. Gurkenstücke mit den Kräutern in die Gläser verteilen Die Gurken halten ca. 1 Jahr im Kühlschrank.

4 Früchte

Als einfache Beilage oder exotisches Geschmackserlebnis im Mund: Auch Früchte kann man zum klassischen Fondue Chinoise geniessen. Ananas, Mango, Kiwi und Co. erfrischen das Menü mit fruchtiger Note. Hier ist es am besten, das Obst gleich in mundgerechte Stücke zu schneiden. Wer noch etwas extra Zeit hat oder seine Kinder beschäftigen will, kann Fruchtspiesse daraus machen. So sieht es beim Anrichten und am Tisch auch viel schöner aus!

5 Gemüse-Chips

Fade Chips kennt doch jeder und über die Kalorien will man sich am liebsten gar keine Gedanken machen! Damit ihr mit den Neujahrsvorsätzen bereits jetzt beginnen könnt, zeigen wir euch unten die einfache und gesunde Alternative:



Für 4 Personen 1 Kartoffel 1 Süsskartoffel

Salz und Gewürze (Paprika, Thymian, Curry,..) 1 Pastinake 1 Rande

Olivenöl

Zubereitung

Das Gemüse putzen und schälen. Dann das Gemüse mithilfe eines Gemüsehobels in feine Scheiben schneiden. Je dünner die Scheiben, desto knuspriger die Chips! Die Gemüsescheiben in eine Schüssel geben und Olivenöl, Salz und andere Gewürze dazugeben. Die Scheiben auf ein Backblech mit Backpapier legen und die gleichmässig verteilen. Das Backblech in den vorgeheizten Ofen bei 140 Grad Celsius (Umluft) geben und für rund 40–45 Minuten backen. Tipp: Den Ofen immer wieder öffnen, damit der Wasserdampf entweichen kann. So werden die Chips besonders knusprig! Chips sofort servieren!