Kürbis kann man als Suppe, Salat der Snack geniessen. Aber wie gesund ist der Kürbis eigentlich? Grundlegende Antioxidantien und Vitamine machen den Kürbis zu einem echten Muss für eine ausgewogene Ernährung.

1/10 Insgesamt gibt es mehr als 800 Sorten Speise- und Zierkürbisse, je nach Sorte schmecken sie fruchtig oder nussig. Foto: Thinkstock

Harte Schale, weicher Kern: Das ist der geliebte Kürbis. Kürbisgnocchi, Kürbiscurry, Kürbissuppe: Diese Palette an Kürbis-Rezepten ist so bunt wie Blätter im Herbst. Insgesamt gibt es mehr als 800 Sorten Speise- und Zierkürbisse, je nach Sorte schmecken sie fruchtig oder nussig.

1 Hokkaido-Kürbis

Diese Sorte ist bekannt für einen kräftigen Geschmack, fast rote Farbe, festes Fleisch und eine leichte Zubereitung. Hokkaido-Kürbis wird vor allem geliebt, weil er praktischerweise für die meisten Rezepte nicht einmal geschält werden muss. Hokkaido eignet sich für fast alle Gerichte.

2 Butternut-Kürbis

Diesen Kürbis erkennt man an seiner Birnenform. Er hat keine Rillen und lässt sich ganz leicht schälen. So wie der Name verrät, hat Butternuss-Kürbis buttriges Fruchtfleisch und einen wunderbar nussig-aromatischen Geschmack. Diese Kürbissorte eignet sich für alle Zubereitungsarten.

3 Muskat-Kürbis

Die Farbe der Schale bei einem Muskat-Kürbis kann sich von Dunkelgrün bis Beige-Hellbraun variieren. Man erkennt ihn vor allem an seiner Grösse und glatten Schale. Dank seines süssen Geschmacks eignet er sich besonders gut für Dessert-Gerichte und Gebäck. Der Muskat-Kürbis schmeckt allerdings auch roh.

4 Gelber Zentner

Diese Kürbissorte erkennt man an seinem gelben Fruchtfleisch. Dieser Kürbis ist sehr praktisch und man kann ihn bis zu drei Monate lagern. Er schmeckt süss, lässt sich gut mit allen möglichen Aromen kombinieren und ist ideal für Konfitüre oder Süssspeisen.

5 Patisson

Diese Kürbissorte wird wegen seiner Form auch «Ufo-Kürbis» genannt. Der Kürbis ist klein, deswegen wird er oft nur als Deko benutzt. Patisson ist allerdings Sommerkürbis und lässt sich nicht lange lagern. Besonders gut schmeckt er für Suppen und Eintöpfe, man kann ihn aber auch einlegen und konservieren.

6 Sweet Dumpling

Dieser Kürbis ist sehr aromatisch, klein und rund. Man erkennt ihn an der getrieften Schale, die übrigens mitgekocht wird. Diesen Kürbis kann man sehr lecker im Ofen zubereiten, so ersetzt er ideal Bratkartoffeln als Beilage. Helles Fruchtfleisch eignet sich wunderbar auch für die Zubereitung von Süssspeisen.

Wie gesund ist Kürbis?

Nährwerte für Hokkaido-Kürbis Pro 100 g Kalorien 26 kcal Eiweiss 1,7 g Kohlenhydrate 5,5 g Kalium 352 mg Kalzium 48 mg Vitamin C 21 mg Magnesium 34 mg

Grundlegende Antioxidantien und Vitamine machen den Kürbis zu einem echten Muss für eine ausgewogene Ernährung. In ihm stecken vor allem Vitamin A sowie Lutein, Xanthin und viel Karotin. Für diejenigen, die auf die schlanke Linie achten, sei ausserdem erwähnt, dass der Kürbis kaum Kalorien und keine gesättigten Fette hat. Es gibt übrigens über 800 Kürbissorten, jedoch sind nicht alle davon essbar.

Kürbis schmeckt lecker und ist ein echter Fett-Killer

Viele scheuen allerdings vor Gerichten mit Kürbis zurück, da sie einfach nicht wissen, was man daraus Leckeres zaubern kann. Hier ein paar Tipps:

Kürbis und Curry passen gut zusammen: Jeder kennt zwar die gute, alte Kürbissuppe, doch die wird schnell langweilig. Warum also nicht lieber ein Curry probieren? Einfach den Kürbis in Würfeln zusammen mit Knoblauch, Rosinen, Zwiebeln, Currypulver und Gemüsebrühe in eine Pfanne geben und das Ganze für 15 Minuten kochen lassen. Dann gefrorene Erbsen hinzufügen. Nach weiteren zehn Minuten sollte die Kürbiswürfel weich geworden sein. Kräuter beigeben und mit einem Vollkornreis servieren – schon ist das gesunde und auch für Vegetarier geeignete Curry fertig.

Jeder kennt zwar die gute, alte Kürbissuppe, doch die wird schnell langweilig. Warum also nicht lieber ein Curry probieren? Einfach den Kürbis in Würfeln zusammen mit Knoblauch, Rosinen, Zwiebeln, Currypulver und Gemüsebrühe in eine Pfanne geben und das Ganze für 15 Minuten kochen lassen. Dann gefrorene Erbsen hinzufügen. Nach weiteren zehn Minuten sollte die Kürbiswürfel weich geworden sein. Kräuter beigeben und mit einem Vollkornreis servieren – schon ist das gesunde und auch für Vegetarier geeignete Curry fertig. Muffins mit Kürbis sind ideal für Low-Carb-Diät: Für die Naschkatzen unter uns eignen sich ausserdem Muffins und Kekse aus Kürbis, eine noch gesündere Alternative ist der klassische Kürbiskuchen.

Für die Naschkatzen unter uns eignen sich ausserdem Muffins und Kekse aus Kürbis, eine noch gesündere Alternative ist der klassische Kürbiskuchen. Kürbiskerne sind reich an Vitamin E: Egal ob ihr euch für ein süsses oder salziges Kürbis-Gericht entscheidet – hebt die Kerne auf, denn sie strotzen geradezu vor Proteinen, Mineralstoffen und Vitaminen. Diese kann man geröstet ganz einfach über einen Salat streuen, dem ihr damit zudem einen geschmacklichen Kick gebt.